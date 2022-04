Maluma desvela en 'El Hormiguero' la tensa anécdota que vivió junto a Jennifer López

Parece que las últimas semanas de El Hormiguero van de 'reguetoneros', y si hace unos días Nicky Jam visitaba el plató del programa de Pablo Motos, hoy el cantante colombiano Maluma llegaba a Antena 3 para hablar sobre 'Papi Juancho. Maluma Word Tour 2022', gira con la que recorrerá España.

El colombiano ha batido el récord de asistencia en su concierto de mañana en el WiZink Center de Madrid dentro de su recorrido por el país, con 17.400 personas, un público que como él mismo ha explicado es "complicado porque es muy exigente, pero eso me gusta mucho".

Maluma ha dado cientos de conciertos y hoy, ha desvelado en el programa cómo es la curiosa rutina del de Medellín antes de deleitar a su público con sus canciones. "Me levanto y me tomo un café, porque me encanta, y luego voy al gimnasio y trato de escuchar las canciones que tengo sin terminar. Llamo a mi familia y luego a las cinco de la tarde me preparo y hago el 'papi launch', que son personas que pueden estar conmigo hablando durante un rato antes de actuar, y luego de ahí me voy a jugar al tenis de mesa una hora y media", confesaba el cantante.

También ha querido recordar cómo comenzó en el mundo de la música, ya que él en un primer momento iba a ser futbolista y Pablo Motos quiso saber cuál era su relación con el fútbol. "Tu padre llevaba como nueve años llevándote a diario a entrenar y a los 15 años le dijiste que ibas a dejar el fútbol para cantar reguetón", le preguntaba Motos. "Así es, le dije que quería hacer música, mi padre me dijo 'huevón, estás loco'. Para él fue muy traumático, me dijo que mejor cantara pop", confesaba entre risas el de Medellín.

Pero jugar al fútbol no es lo único que le gusta hacer al artista además de cantar, y es que interpreta al personaje de Bastian en la última comedia romántica de Jennifer López, Cásate conmigo. "Tenía muchas ganas de actuar, pero no había ningún guion que me convenciese. Hasta que Jennifer me llamó y dije que sí", explicaba el cantante. Pero a lo largo del rodaje, sufrió un momento de gran estrés y del que aún se acuerda. En mitad de la grabación de la película, Maluma tenía que dar un concierto en el Madison Square Garden, y desde la producción le proponen incluir el concierto en la propia película. Por tanto, Maluma tenía que interpretar la primera canción junto a Jennifer, de la cual todavía no se sabía bien la letra y por ello necesitaba leerla en algunas pantallas."Cuando tenía que empezar a cantar, miré el teleprompter y estaba apagado, miré a Jennifer y ella me ayudó. Nadie se dio cuenta, fue horrible que pasara justo en ese momento de tanta tensión".

