'Infiel' cierra su primera temporada con un accidente: ¿Muere alguna de las dos protagonistas?

El pasado domingo 3 de abril, Antena 3 emitía el final de la primera temporada de la serie turca Infiel, y es que el capítulo que cierra esta primera parte fue seguido por 1.973.000 espectadores, con un 14,8% de cuota de pantalla, algo más baja que la de la pasada semana pero que continúan haciendo líder a la cadena.

El episodio 31 terminaba con un trágico momento que afectará de forma directa al personaje de Volkan, después de que Derin le mostrara a Asya que su marido y ella fueron felices. Por ello, hizo todo lo posible para que Asya se montara en su coche y la acompañara hasta el lugar donde comenzó su historia.

Pero todo se torcía cuando Asya, una vez en el trayecto, recibía la llamada de su marido, visiblemente preocupado y alterado por dónde se encontraba su mujer. "Derin no está bien. Volkan llama a la policía", le rogaba Asya. Derin, muy alterada cogía el teléfono de sus manos y no dudaba en dirigirse a Volkan. "No te preocupes, os dejaré en paz a los dos. Pero primero la voy a llevar dónde te enamoraste de mí".

"Volkan no será mío, pero tampoco será tuyo", tras este comentario de Derin, y debido a la tensión que se había generado, la amante dio un volantazo dejando el coche en un precipicio, un simple movimiento provocaría la caída de ambas al mar.

"¡No te muevas!", le decía Asya a la causante de la situación. Pero justo cuando Volkan aparecía en la escena, tras encontrar el punto en el que se encontraba el vehículo, el coche se precipitaba al mar quedando totalmente sumergido, ante los gritos de Volkan llamando a su mujer. ¿Habrá supervivientes? ¿Qué les habrá pasado? Parece que este final no ha dejado indiferente a nadie, y será el capítulo 32 el que arroje algo de luz sobre estos interrogantes.

¡ATENCIÓN SPOILERS!

Contra todo pronóstico, ambas protagonistas sobreviven al terrible siniestro, aunque no de forma ilesa. Tras el accidente con Derin, Asya comienza su nueva vida junto a Ali y Nil en Estambul, donde también decide empezar a trabajar como médico de urgencias, viviendo una aparente felicidad junto a su hijo Ali. Por su lado, Volkan permanece en Tekirdağ con Derin, quien se encontraba en silla de ruedas después del traumático accidente.

Pero no será hasta meses después, cuando una nueva página se abrirá en la vida de Asya tras el incidente de Bahar y Melih camino a su boda. Y es que la verdad que esconde Ali no dejará indiferente a Asya.

Todo ello se desarrollará en esta segunda parte de la ficción turca, que retomará su emisión el próximo domingo en abierto, aunque el primer capítulo de esta próxima temporada ya se puede ver en Atresplayer Premium.

