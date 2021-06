David Bisbal y Luis Fonsi plantan cara a Eurocopa y elevan ‘El Hormiguero’ como lo más visto

El pasado lunes, el partido de la Roja barría las audiencias para Telecinco. Esta semana, sin embargo, la cadena de Mediaset ofrecía un encuentro entre Finlandia y Bélgica, y faltaba ver qué acogida tendría.

Según los datos de Kantar ofrecidos por Barlovento Comunicación, el Finlandia – Bélgica tuvo una media de 2.318.000 espectadores de media, con una cuota del 16,1% de cuota. Tras el fútbol, la nueva entrega de Love is in the air en Telecinco alcanza el 9,2% de share con una media de 1.047.000 espectadores de media.

Estos datos fueron insuficientes para hacer sombra a Antena 3. Y es que El Hormiguero fue el programa más visto de este 21 de junio. Pablo Motos recibió la visita de David Bisbal y Luis Fonsi, y logró un 17,6% de cuota con 2.768.000 espectadores.

Tras el programa de variedades, Mujer alcanza un 18% de cuota con 2.138.000 espectadores, logrando 41.000 espectadores más (y 0,3 puntos menos) que la pasada semana.

En la oferta cinematográfica, Cuatro es la cadena que sale mejor parada. La película Lucy, protagonizada por Scarlett Johansson, anotó un 9,4% de cuota con 1.096.000 espectadores de media.

En La 1, Atrapada, con Charlize Theron y Kevin Bacon, se queda con un escaso 4,8% con 700.000 espectadores de media. No muy lejos anda Aterriza como puedas, en Días de cine clásico de La 2. La comedia logró un 4,3% de share con 652.000 espectadores.

Del resto de la jornada, hay que destacar Antena 3 Noticias 1 como el informativo más visto, con más de 2.300.000 espectadores y el 19,7% de cuota. Además, Pasapalabra logró ser el programa con mayor cuota del día, con un 25,9% de cuota y 2.720.000 espectadores.