El España-Suecia barre en Telecinco; ‘Mujer’ en Antena 3 logra su mejor dato desde abril

Este lunes la Roja se enfrentó a su primer partido de la Eurocopa. Y como era de esperar, el encuentro con la selección de Suecia se convirtió en lo más visto de la jornada.

Así, el España-Suecia fue visto en Telecinco en algún momento por 14.262.000 personas. Logró una audiencia media del 48,9% de cuota de pantalla con 7.961.000 espectadores de media, según los datos de Kantar ofrecidos por Barlovento Comunicación. El partido es el menos visto de la Selección en la Eurocopa desde el España-Grecia de 2008, y es la peor cuota de la Roja en esa misma competición. Por otro lado, también logró ser el programa más visto de Telecinco en los últimos tres años.

A continuación, también en Telecinco, Love is in the air firma un 11,9% con una media de 624.000 espectadores.

Antena 3 no sale mal parada con la emisión de Mujer. La serie turca logra un 18,3% de cuota con 2.097.000 espectadores, lo que supone su mejor dato desde finales de abril. La cadena logró además el informativo más visto de la jornada; habitualmente es el noticiero de la noche el más seguido, pero en esta ocasión fue Sandra Golpe en Antena 3 Noticias 1 quien logró el mejor dato. Hizo un 20,7% de cuota con 2.463.000 espectadores.

Escaso interés por la oferta cinematográfica de la noche. En Cuatro, Spotlight, película ganadora del Óscar en 2015 protagonizada por Mark Ruffalo y Michael Keaton, logró una media de 556.000 espectadores con una cuota del 5,4%.

En La 1, La chica del tren, con Emily Blunt, se contenta con el 3,7% y 580.000 espectadores de media. Por último, en laSexta, la comedia Nuestro último verano en Escocia alcanza 524.000 con el 4,3%.