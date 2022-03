Jorge Javier bromea con la crisis de 'Sálvame': "Con el público que nos queda, tenemos que cuidarlo"

Hoy es el Día de la tortilla de patatas y los colaboradores de Sálvame no han dudado en ponerse al frente de los fogones en directo para elaborar uno de estos manjares. Y ha sido mientras Kiko Matamoros (posible participante de 'Supervivientes 2022') y María Patiño comenzaban con su elaboración, cuando un comentario de la colaboradora al público ha encendido a Jorge Javier Vázquez.

"¿Ustedes lo hacen todo bien?", espetaba Patiño ante los comentarios del público. Al parecer, la poca experiencia de la gallega en la cocina ha provocado la risa de los asistentes. Esto no ha terminado de gustar al presentador que no ha dudado en corregir a la presentadora de Socialité: "En otra época podíamos ser hasta impertinentes con el público, pero con el que nos queda vamos a resguardarlos, no van a ser pocos y encima les vamos a echar", sentenciaba Jorge Javier.

Patiño, ante esto, ha seguido elaborando su peculiar tortilla. Eso sí, las instrucciones para que Matamoros y Patiño salieran del paso se las daba Belén Esteban desde la casa de Secret Story, donde se encuentra pasando unos días. "Pones las patatas y las cortas en trozos pequeños", explicaba Belén Esteban, a lo que Patiño contestaba que no tenía "ni idea de cocinar".

Pero no todo ha terminado ahí. Las risas entre el público continuaban cuando Kiko Matamoros arrojaba la tortilla al fuego al darle la 'famosa vuelta', lo que ha llenado el plató de humo. La poca maña culinaria de los colaboradores ha despertado también algunos comenarios en redes.

