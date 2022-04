Una tertuliana de Telecinco equipara a las víctimas de Guernica con los nazis que les bombardearon

La colaboradora ha asegurado que quienes bombardearon Guernica "no eran tan malos".

Una tertuliana de Ya son las ocho se ha ganado una lluvia de críticas en redes sociales por su polémico análisis de la intervención del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en el Congreso de los Diputados de España este martes 5 de abril. El mandatario convertido en héroe tras la invasión rusa comparó la situación de su país con el bombardeo nazi de Guernica en la Guerra Civil española, un símil que la periodista en cuestión ha aprovechado para blanquear al fascismo sin que nadie censurase sus palabras ante millones de espectadores.

La colaboradora María Jamardo ha sido la artífice de esta polémica opinión que ha desatado una gran controversia en las redes. "Ese guiño, esa referencia que se hizo (al bombardeo de Guernica), también indirectamente por parte de Pedro Sánchez en su alocución posterior, hablando de situaciones críticas, dificultades históricas, me ha parecido mal", comenzó expresando.

"Yo creo que hay que recordar que en aquel momento el socialismo y el partido comunista estaban del lado o tenían el apoyo de Stalin", añadió la tertuliana mientras todos los presentes en la mesa escuchaban con atención.

Esto en Alemania habría sido penado con cárcel, aquí ni siquiera ha habido una interrupción. Asco es poco https://t.co/c37BLX6BQV — Noé Guzmán (@n_guzman) April 6, 2022

Pero la parte más polémica de su discurso llegaba al afirmar que "ni el que bombardeaba era malo, ni los bombardeados eran tan buenos", dijo equiparando a las víctimas civiles de aquel ataque con las tropas nazis que bombardearon la localidad vasca.

El vídeo del momento no ha tardado en viralizarse en redes, donde las críticas hacia Jamardo se han sucedido entre los usuarios. Además, los espectadores también mencionan a Telecinco y a Mediaset por permitir que se blanquee el fascismo en uno de sus programas. "Es inconcebible que @mediasetcom lo haya permitido. Hay líneas que no pueden cruzarse y que van mucho más allá de la ideología política de cada uno", escribe un tuitero. "Pero cómo puede ocurrir que se diga semejante indecencia en tv y no haya una respuesta automática por parte de @telecincoes", se pregunta otro.

