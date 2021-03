'El Programa de Ana Rosa' califica el acoso de nazis a Pablo Iglesias como "jarabe democrático"

Este martes 30 de marzo, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, vivía un enfrentamiento con un grupo de neonazis que le esperaba en Coslada (Madrid), a su entrada a una reunión con miembros de una asociación vecinal, donde le han recibido con un saludo fascista.

Este colectivo neonazi llamado Bastión Frontal nació en mayo de 2020 y se codea con otros conocidos movimientos de la ultraderecha Entre sus filas se encuentra la joven falangista Isabel Medina Peralta, conocida por pronunciar un discurso antisemita en un acto homenaje a la División Azul.

Pues bien, a la hora de abordar este asunto, El Programa de Ana Rosa ha optado por hablar de "jarabe democrático" en uno de rótulos, rescatando así unas declaraciones de Iglesias en 2013 en el que decidía que "los escraches son el jaraba democrático de los de abajo".

Una definición que ha molestado al periodista y colaborador del programa Javier Ruiz, que ha reprochado a la presentadora sustituta Ana Terradillos por esta forma de abordar la noticia.

"Esto no es un escrache, creo que esto es acoso, esto no es jarabe, esto es intimidación. Tengo la absoluta seguridad que esto no es democrática. Se puede estar en profundo desacuerdo con el Vicepresidente y las líneas que estamos cruzando porque es de Unidas Podemos son infinitas", ha criticado.

"Tres meses de acoso a las puertas de su casa, a su hijos. Y esto es una salvajada. Más el ataque a la ministra de Trabajo, a la que se le rompe el coche oficial, más lo que estamos viendo en cada uno de los casos, decir que esto es normalidad democrática es ser muy generoso", añadía.



"Estos son fascistas y el saludo era fascista. Y no hay otra forma de contarlo", ha terminado reprochando el periodista a su compañera y al propio equipo del programa.

Las críticas no se han hecho esperar e incluso el propio Unidas Podemos o su secretario de Organización, Pablo Echenique, han criticado al programa de Telecinco por intentar blanquear el fascismo.

Son minoría en las tertulias televisivas, pero aún queda algún PERIODISTA llamando las cosas por su nombre, y @Ruiz_Noticias lo es: "Estos son fascistas y no hay otra manera de contarlo".

Da vergüenza ajena escuchar a la presentadora blanqueando el fascismo como su jefa. pic.twitter.com/3QY3HBqqiH — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) March 31, 2021

Hola, @elprogramadear, hay una errata en el rótulo. Habría que cambiar "a" por "de". Jarabe democrático es lo que dieron ayer Pablo Iglesias y la gente de Coslada a la ultraderecha violenta.



¡Qué error más tonto! Hay quien podría pensar que estáis llamando demócratas a nazis. pic.twitter.com/OGMvsE6ObO — PODEMOS (@PODEMOS) March 31, 2021

Para el programa de Ana Rosa, los neonazis que apalizan a menores migrantes y a homosexuales, los neonazis que reivindican a Franco y a Hitler, dan "jarabe democrático".



Todo vale contra Pablo Iglesias y contra Unidas Podemos. Incluso blanquear el nazismo. pic.twitter.com/hvZYKMmVOD — Pablo Echenique (@PabloEchenique) March 31, 2021

Que MISERABLE Ana Terradillos @anaterradillos, hay que tener muy poca vergüenza llamar a nazis ultraderecha y al acoso fascista ayer a Pablo Iglesias llamarlo escrache, es normal, tiene ganado el puesto de sustituta de Ana Rosa Quintana a pulso. pic.twitter.com/FvlhilbJAh — 🏳️‍🌈💜𝘿𝘼𝙑𝙄𝘿 𝙎𝙀𝙂𝙊𝙑𝙄𝘼🔻💜🏳️‍🌈 (@dsegoviaatienza) March 31, 2021

Las mismas personas haciendo dos cosas distintas. pic.twitter.com/wF6V6IHNPk — Quique Peinado (@quiquepeinado) March 31, 2021

T5 llama "jarabe democrático" a nazis qué hacían saludos nazis... El blanqueamiento del fascismo está llegando a niveles horribles y lo vamos a pagar caro. https://t.co/T1RVFwdbvT — Economista Cabreado (@EconoCabreado) March 31, 2021