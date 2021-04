Ana Rosa llama "fascista" a Pablo Iglesias por tacharla de "portavoz mediática de la ultraderecha"

Cruce dialéctico entre la presentadora Ana Rosa Quintana y el candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid por Unidas Podemos, Pablo Iglesias, después de que éste acusara a la periodista de ser la "portavoz mediática de la ultraderecha".

"Había que haber reaccionado antes. Cuando nosotros decimos que lo grave no es que Ayuso difunda un bulo, sino que Ana Rosa Quintana lo repita en un programa de máxima audiencia. Tenemos a un portavoz mediático de la ultraderecha difundiendo mentiras como si eso fuera normal", ha dicho esta mañana el candidato en una entrevista con Àngels Barceló en la Cadena SER.

🎙 "Lo más grave no es que Ayuso difunda un bulo, lo más grave es que Ana Rosa Quintana lo esté repitiendo en un programa de máxima audiencia como si eso fuese normal en democracia".@PabloIglesias #IglesiasconBarceló pic.twitter.com/3Qgvlfl6iK — PODEMOS (@PODEMOS) April 26, 2021

Unas palabras que han sido contestadas poco después por Quintana en El Programa de Ana Rosa. "Fascista es el que señala al que piensa distinto. Eso no es democrático. Señor Iglesias, usted es un fascista", ha comenzado diciendo.

"Y los demás somos comunicadores, tenemos información, contamos lo que ocurre. Aquí hay un punto de inflexión: estamos quejándonos de las cosas que nos ocurren y estamos señalando a personas concretas. Oiga, que yo no tengo 26 guardaespaldas, que yo vivo en Madrid, en una casa normal con mis hijos, y me está señalando. Y esto sí que es fascismo", continuaba la periodista, confesando que nunca ha votado a la ultraderecha.

"No hay fascismo en nuestro país porque el fascismo tendría que esta ilegalizado", decía Quintana, mientras que Ana Terradillos comentaba que "esta gente considera a sus adversarios enemigos. Tú no puedes señalar a nadie porque no tiene tus ideas".

"Lo que hace VOX es prácticamente todo condenable, desde los carteles electorales a sus actitudes. Pero, dicho eso, tiene 52 diputados en el Congreso", seguía Terradillos. "Es que es la tercera fuerza política de este país", aportaba Quintana.