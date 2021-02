Ana Rosa Quintana también insinúa que Salvador Illa “es inmune porque se ha vacucado”

Salvador Illa, quien hasta el pasado mes era el ministro de Sanidad, es uno de los personajes políticos de la actualidad, pues encabeza el PSC a las elecciones de Cataluña del próximo 14-F. Illa se ha negado a hacerse un test de coronavirus, mientras que sus rivales políticos si lo hacen, lo que le ha posicionado en el centro de diversas conjeturas sobre si se ha vacunado.

Ana Rosa Quintana, durante la emisión de El programa de Ana Rosa de este 11 de febrero, se ha sumado a esas insinuaciones de su vacunación irregular, algo que Salvador Illa niega. “Desde el PSOE aclaran que Illa ha cumplido con todos los protocolos que obligan a hacerse una prueba en caso de estar en contacto con un positivo o presenciar síntomas”, apunta la comunicadora, que añadió que “controlar los contactos es casi imposible, eso no se puede controlar”.

“Él es licenciado en Filosofía y una de las partes de la carrera es la lógica, pues no es lógico que no se haga el test cuando se lo están haciendo todos” continuó diciendo Ana Rosa, que apuntó las dos razones que, desde su punto de vista, le llevan a no querer hacerse la prueba. “Uno, que no se haya hecho el test porque ya ha pasado la enfermedad y es inmune; o dos, es inmune porque ya se ha vacunado”. De este modo, Ana Rosa difunde la misma sospecha que partidos como PP, Ciudadanos y ERC han alentado al respecto.

“El PP ha pedido a Fiscalía una lista para saber a qué personal se ha vacunado. ¿De quién depende Fiscalía? Del Gobierno. Pues eso, si ni este ejecutivo responde a estas preguntas de transparencia, pues es dudoso que presenten una lista en el que alguno se haya saltado la cola” afirmaba también la presentadora, que apuntaba que la Fiscalía “sí investigó” a los políticos de la Región de Murcia que fueron vacunados de forma irregular.

En el mismo programa, Ana Rosa Quintana también ha cargado contra Pablo Iglesias, el líder de Podemos, que ha señalado la falta de normalidad democrática durante una entrevista. Y es que el partido ha lanzado un vídeo en el que aparecen Antonio García Ferreras, Susanna Griso, la propia Ana Rosa o Eduardo Inda, algo que no ha gustado nada a la presentadora.

“Yo jamás respondo a nada me digan lo que me digan, pero en este caso es porque no es solo a mí, hay que ser solidario también con el resto de los compañeros, que ya está bien” dijo Quintana. A las declaraciones de Pablo Iglesias en la que apuntó que “si tertulianos o lideres de opinión importantísimos como Ana Rosa se ofenden tanto, a lo mejor es que estamos diciendo la verdad” sobre esa falta de normalidad democrática.

“No es un problema de ofenderse o no ofenderse. Es un problema que lo que estáis haciendo es señalar a periodistas y eso es algo muy feo y algo que se utiliza es las dictaduras. Es una forma muy sutil de decir quienes son los buenos y quienes son los malos, pero bueno no me ofendo, sencillamente me parece despreciable”, respondía.