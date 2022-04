Belén Esteban estalla contra los medios y desmiente que su marido y su hija vayan a 'Supervivientes'

Supervivientes 2022 está a la vuelta de la esquina y las quinielas sobre los posibles concursantes se suceden en los medios y en las redes. Sin embargo, algunas informaciones sobre quiénes estarán en Honduras no tienen ninguna base real y son meras especulaciones. Es lo que ha ocurrido con Belén Esteban, que ha tenido que ver cómo ciertos medios publicaban que su hija, Andrea Janeiro, y su marido, Miguel Marcos, habían negociado su participación en el reality.

La de Paracuellos ha estallado este martes 5 de abril en Sálvame por los rumores sobre sus dos familiares, a quienes siempre ha querido mantener al margen de su exposición televisiva.

El programa se hizo eco de estas noticias, ante lo cual la colaboradora no pudo ocultar su indignación. El artículo en cuestión aseguraba que Andrea Janeiro podría cobrar 30.000 euros semanales por ir a la isla "si su madre se lo permite". En caso de que rechazase la oferta, el medio afirmaba que la joven podría formar parte del equipo técnico del reality gracias al "enchufe" de Belén ya que, según la información, Andrea está a punto de finalizar sus estudios en Comunicación Audiovisual.

Visiblemente enfadada, la Esteban respondió desde el plató a esta publicación. "Mi hija acabó hace un año la carrera. No quiero hablar de ella, pero lo que están diciendo ahí es falso", espetó.

"No la ha llamado nadie. Y, aunque la hubieran llamado, saben que ella no se dedica a esto. Vale ya de mentir", añadió la 'princesa del pueblo', que recibió el apoyo de Jorge Javier Vázquez. El presentador afirmó que el artículo está hecho "con muy mala leche" y aprovechó para atacar públicamente a tres medios digitales, avisando a los espectadores de que todo lo que publican es falso.

Belén Esteban ha recordado que su hija "no quiere salir" y, mirando a cámara, ha exigido: "¡Dejadla en paz! Yo he hablado de ella hasta que me dijo 'ya'. Es mayor de edad y no quiere dedicarse a esto. ¡Dejad de publicar cosas!".

"Basta ya de utilizar a gente anónima, que mi marido no salió ni en la exclusiva de su boda, que nunca se ha sentado aquí... ella tampoco. ¡Dejadla ya! ¡Ya está bien!", insistió la colaboradora, que además reveló que había demandado a dos medios por noticias falsas sobre ella. "He ganado a dos digitales, porque se puede denunciar y se puede ganar. O sea, que ya basta", sentenció.

