‘Ya son las ocho’ se disculpa por la frase de María Jamardo: “Se hizo mal uso de la libertad de expresión”

María Jamardo y el programa Ya son las ocho fueron dos temas de los más comentados en las redes sociales durante la jornada del 6 de abril. Solo unas horas antes, la colaboradora televisiva comentó la intervención del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en el Congreso de los Diputados de España del pasado martes 5 de abril. El político comparó la situación de su país con el bombardeo nazi de Guernica en la Guerra Civil española, y Jamardo aprovechó su intervención para decir que “ni el que bombardeaba era malo, ni los bombardeados eran tan buenos”. Una frase que le ha permitido blanquear el fascismo en uno de los programas con mayor número de espectadores de la cadena.

Pronto Twitter se llenó de críticas en contra de María Jamardo y también contra la cadena, por haber permitido tal afirmación y no haber pedido una rectificación en directo a la colaboradora. Algunos espectadores incluso pidieron que se realizase un boicot al programa.

En la entrega de este miércoles de Ya son las ocho Sonsoles Ónega ha querido hacer un paréntesis en el programa y dar una explicación sobre lo sucedido, antes de seguir abordando las noticias sobre la guerra entre Ucrania y Rusia. “Ayer, en este programa, una colaboradora expresó una opinión personal sobre el bombardeo de Guernica a raíz de las palabras del presidente ucraniano Zelenski. Y quiero decir algo desde aquí: este es un espacio abierto, donde tienen cabida todos los criterios. A veces pasa, y ayer ocurrió, que esos criterios han resultado ofensivos para las convicciones de nuestros espectadores e incluso injustos con la historia”, explicó la presentadora.

“No pasa nada por pedir disculpas, y lo hacemos a quienes se han sentido injuriados, entre los que se puede encontrar este equipo. Se hizo un mal uso de la libertad de expresión, que Telecinco garantiza siempre, y reitero en nombre de esta empresa, que es mi casa, que esa forma de interpretar la historia más dolorosa de España, no coincide en absoluto con nuestra forma de pensar y, desde luego, no con la mía”, finalizaba, para seguir comentando a continuación la actualidad.

Polémica sobre la gordofobia

A pesar de esta disculpa, la entrega de Ya son las ocho de este 6 de abril volvió a estar en el punto de mira de las redes sociales por una entrevista a Eva María Pérez, una modelo curvy o de talla grande. Algunos colaboradores pusieron en una situación comprometida a la invitada, que entró a través de videollamada.

Miguel Ángel Nicolás preguntó que “dónde está la línea de la estética y la línea de la salud. Porque muchas veces, este tipo de imágenes, no sé si promueven una vida saludable”. La invitada quiso decir que siempre se ve la obesidad como un síntoma de mala salud, y que una persona con curvas puede cuidarse más que una persona delgada que se obsesiona y deja de comer, pero nadie le dice en ese caso que estás mal de salud. Una respuesta que no terminaba de convencer al colaborador. Otra de las participantes, Clara Courel, siguió el camino abierto por Nicolás y aseguró que con las modelos curvys se está “fomentando” que la gente tenga tallas grandes, sin querer debatir los argumentos que daba la invitada, lo que provocó que se acusase al programa de gordofobia, o de discriminar a las personas con sobrepeso.

