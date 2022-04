Las lágrimas de Boris Izaguirre que provocaron un emocionante beso junto a Raquel Sánchez Silva

Como cada noche de viernes, El Desafío ha puesto al límite a los ocho famosos concursantes que participan en esta segunda edición: Juan Betancourt, Norma Duval, Lorena Castell, María Pombo, Omar Montes, El Monaguillo, Jesulín de Ubrique y Raquel Sánchez Silva. Además, con este quinto programa, el formato más duro de Antena 3 alcanzaba hoy el ecuador de la temporada.

El invitado de este quinto programa era el escritor y presentador Boris Izaguirre que, a diferencia de algunos personajes que han pasado por el plató, no se ha caído en su entrada. Además, ha realizado un divertido reto, titulado Boris: el musical, que provocaba la risa de los presentes y que animaba a la vedette Norma Duval, a bajar muy profesionalmente las mismas escaleras del atrezo del reto de Izaguirre.

Pero sin duda, el momento más emotivo ha llegado nada más comenzar el programa, con la prueba realizada por Raquel Sánchez Silva. Horas y horas de trabajo, dolor y sufrimiento son lo que ha tenido que aguantar la presentadora y modelo para poder llevar a cabo su reto de esta semana: realizar una coreografía colgada de un bungee, unas cuerdas elásticas que la mantienen en el aire. "Me duelen hasta los 'higadillos', hay que luchar contra la gravedad porque la cuerda, al ser elástica, te expulsa", aseguraba.

Junto a los cuatro profesionales que la acompañaban, Sánchez Silva ha conseguido con creces acabar su reto bajo una enorme ovación por parte del público de El Desafío y, por supuesto, de sus compañeros. Incluso el presentador del programa, Roberto Leal no podía quitarse la imagen de la modelo 'volando' por el plató, y le pidió a la concursante que si "por favor" podría repetir la parte final de su prueba.

El jurado se ha quedado impactado, pero sin duda el que más afectado estaba con el reto era el propio Boris, que no pudo aguantar las lágrimas. "Cuando te he visto volar, me he dado cuenta de que te has liberado de tantas cosas y de todo lo que has conseguido. Eso es lo maravilloso, que proyectas siempre algo tan nuevo y tan diferente, que he volado contigo".

Sin pronunciar ni una palabra, Silva salía corriendo hacia la mesa del jurado en la que se encontraba Boris, y le daba un profundo y emocionante beso que provocaba la sorpresa y el cariño de los presentes.

Juan del Val y Pilar Rubio también han querido poner en valor el trabajo de la concursante, y han afirmado que se encuentra en la primera posición del ránking porque se lo merece.

