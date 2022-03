Roberto Leal: "En Antena 3 no hay peleas de gallos, somos muñecos al frente de programas"

Roberto Leal es uno de los presentadores más cotizados del entretenimiento televisivo actual. El andaluz cumplirá pronto dos años al frente de Pasapalabra, el concurso que supuso su regreso a Antena 3 y un revulsivo que revolucionó la franja de tarde y que sigue arrasando diariamente.

Desde que comenzó esta nueva etapa en la cadena de Atresmedia, Leal también ha tenido la oportunidad de presentar El Desafío, un formato que regresa este viernes con su segunda temporada, que promete más ritmo, espectacularidad y humor que la primera. Con motivo de este estreno, el presentador charla con BLUPER para contar sus sensaciones previas y repasar esta dulce etapa en su trayectoria.

Cuando grabas 'El Desafío' con gente sufriendo, llorando, haciendo apnea... ¿no echas de menos ser reportero y hablar de ríos desbordados?

Es muy diferente. Al final esto no deja de ser entretenimiento, es un sufrimiento bajo control y lo otro son desgracias y realidades que no se pueden arreglar. Al final, que se vea a los concursantes en situaciones extremas es parte de la adrenalina y del enganche de El Desafío. Si pasaran de rositas, todo el mundo diría "eso lo hago yo".

¿Cómo es trabajar con famosos? ¿Son muy sibaritas?

Si le haces esta pregunta a cualquier compañero de producción, igual te dicen "este me tiene loco, lo llamo y no contesta", pero yo eso no lo vivo. Cuando los veo en el ensayo previo, a la hora de comer y cuando empezamos a grabar, los veo superconcentrados. En este programa solo hablan de su prueba. Me han parecido todos bellísimas personas y buenos compañeros, muy respetuosos.

¿Ha habido algún descubrimiento especial para ti en el casting de esta segunda temporada?

Yo tenía una imagen hecha de cada uno de ellos, pero había gente a la que no conocía como a Jesulín de Ubrique, que me ha parecido muy cercano y humilde, un currante nato. Raquel Sánchez Silva también me ha sorprendido mucho, porque la conocía como presentadora, pero no como concursante y creo que esa faceta suya también va a molar porque saca su genio y su carácter, no te pasa ni media. El Monaguillo me ha llegado a emocionar, porque había llorado de risa con él, pero nunca de emoción.

Tú también vas a sorprender con una batalla de gallos con Invert.

Sí, he tenido mejores batallas, pero va a ser muy divertido. Fue una grandísima oportunidad porque me flipan las batallas de gallos.

En Atresmedia sois varios los presentadores de entretemiento. ¿También hay batalla de gallos entre vosotros por la audiencia?

No, hombre, no. Son entretenimientos muy dispares, los programas que más se pueden parecer son ¡Boom! y Pasapalabra, pero nos va bien a ambos y es una alianza perfecta para la tarde, así que nos hacemos más fuertes el uno al otro. A mí me viene como dios que esté Juanra delante, es uno de los mejores compañeros que he conocido a lo largo de mi carrera. Nosotros somos muñecos al frente de un programa y no sabes si va a funcionar o no, por mucho que pongas de tu parte.

Te hemos visto hacer casi de todo en televisión. ¿Te queda algún talento oculto que mostrar?

No sé si llamar talento a lo que hago. El otro día después de cantar en Tu Cara Me Suena me multaron al salir del plató (ríe). Todo lo que vaya de la mano del disfrute de la gente que está en casa, pa'lante. Si en este oficio te dan esas oportunidades, bienvenidas sean, menos el tema de la apnea, que si tuviese que hacerla sí que sufriría, cuando veo a los concurantes de El Desafío lo paso francamente mal.

En Atresmedia hacen muchos crossovers de presentadores. ¿Qué programa te gustaría presentar por un día?

A mí me flipa Tu Cara Me Suena, Mask Singer, ¡Boom!... Me daría un poco igual, pero creo que es bueno eso que hace Antena 3 porque te saca de tu programa diario y valoras más el trabajo del compañero, porque te das cuenta de lo difícil que es hacer lo que hacen. Pero te digo una cosa: que me dejen donde estoy, que no me toquen mi Pasapalabra y que El Desafío dure muchas temporadas.

Antes de terminar, me han dicho que te pregunte por un viaje a Tánger...

Pues fue de las experiencias más bonitas que he vivido como periodista. Iba a hacer todo lo que hay detrás de 'El tiempo entre costuras' y vivimos algunas anécdotas maravillosas que algún día contaré en mis memorias, alguna tiene que ver con una visita a una discoteca, pero esas cosas se quedan entre nosotros. Pero vamos, la misma persona que te ha dicho que me hagas esa pregunta se podría sentar aquí y que nos hagas un quinto grado a los dos (ríe).

