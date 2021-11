Roberto Leal sube a su madre al escenario al recibir el Ondas: “La bondad para mí eres tú”

Noticias relacionadas Orestes Barbero recupera impulso en ‘Pasapalabra’ y gana su primer programa tras una mala racha

La gala de los premios Onda de 2021 y 2021 se celebraron este martes en el Teatro Coliseum, y en ellos acudió Roberto Leal para recoger un galardón por su papel en Pasapalabra. La sorpresa fue que durante su discurso quiso que su madre subiese al escenario, en una escena que se llevó una gran ovación a través de las redes sociales.

“Cuando te dan un Ondas te acuerdas de mucha gente”, dijo el andaluz en sus agradecimientos. “De tu pueblo, de tus amigos de toda la vida, de la universidad, de tus profesores, de todos los programas por los que has pasado, de los jefes que en su día confiaron en ti...”, ha señalado.

También hizo mención a la familia. “Aquí todo el mundo nombra a su familia y es normal, son nuestros pilares, son los que al final se comen nuestros marrones y eso no se premia, que es la soledad de, en mi caso, un padre que está mucho tiempo fuera de casa”, apuntaba en un comentario lleno de dureza.

Así, Leal mencionó a su hermana, cuñados, suegros y a su mujer. “No es pena, pero me da, como decimos en mi tierra, me da mucho coraje, que mi padre no pueda vivir esto, que ahora va a ser dos años que se fue, y me da lástima”, decía en un momento muy emotivo. “Pero le voy a dar la vuelta al calcetín, y dije que no la iba a liar, pero lo voy a hacer”, advertía, para a continuación llamar a su madre al escenario para decirle algo “que es muy importante” para él.

“Somos el tiempo que nos queda, y esto es una realidad. Yo no quería que mi madre se perdiese esto porque, como os digo, Pepe no está y mi madre sí. Decía el jurado que el premio me lo dan por la versatilidad, eso se puede aprender, pero la bondad... La bondad para mí eres tú, lo era papá y lo eres tú”, aseguraba el presentador de Pasapalabra, que le pidió a su progenitora que pusiese el Ondas en la mesa del salón para que los ojos se vayan al galardón y no a “la foto de la comunión” que lleva 35 años presidiendo la habitación.

Mercedes Guillén, su madre, preguntó si decía algo, y entonces se arrancó. “Gracias a los que le habéis dado el premio a mi hijo, porque la verdad, sin este premio yo no hubiera vivido este momento tan bonito y con tanta gente, nunca me habría visto aquí en un sitio así. Gracias, gracias y gracias”, decía la andaluza, que se llevó un gran aplauso del teatro y también a través de las redes sociales.

Sigue los temas que te interesan