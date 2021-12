Roberto Leal habla en ‘Pasapalabra’ de su problema de visión: “Soy daltónico”

Noticias relacionadas Jaime Conde supera un récord de Sofía Jiménez en ‘Pasapalabra’ con 21 aciertos seguidos

Este martes Roberto Leal presentaba, como cada tarde, el programa Pasapalabra, el cual volvió a convertirse en el espacio no informativo más visto de la jornada. Y al dar la bienvenida a los invitados tuvo una breve charla con la cantante Nuria Fergó, que formaba parte del equipo azul. La malagueña bromeó con Leal sobre la ropa que llevaba, y le dijo a Leal que le había gustado.

“Me gusta el color de tu chaqueta, no sé cuál es porque soy daltónico, pero te puedo decir que es azul o morado”, dijo el presentador, dejando a Nuria Fergó sorprendida. “¿Eres daltónico? Llevo una chaqueta morada”, le respondía la intérprete de ‘Brisa de esperanza’. “Si me dices que es azul también te creo”, insistía el presentador, ante la incredulidad de la invitada, que seguía preguntando si era en serio o si su comentario era una broma.

“Es en serio y no pasa nada, soy persona: ¿Vale?”, comentó el presentador sin perder la sonrisa. “No me imaginaba yo que tú eras daltónico” respondía Fergó, a lo que Roberto le explicó que “el daltonismo tiene muchos grados”.

Para darle un punto de humor al asunto, Nuria Fergó dijo en referencia al color de su vestuario. “Pienso en Semana Santa, las túnicas... no sabía que tú...”. “Eso sí que lo veo, pero si me dicen el nombre de la Hermandad y ya sé que túnica es. Es más fácil para mí”, respondió de broma.

¿@NURIA_FERGO va esta tarde de azul o de morado? 🙏 Lo admitimos a nosotros también nos pasa algo parecido que a Roberto Leal con las variantes de los colores. 😅 https://t.co/sUUgjepshQ pic.twitter.com/DCIGonbweu — Pasapalabra (@PasapalabraA3) December 28, 2021

No es la primera vez que Roberto Leal habla de su problema de daltonismo en los últimos tiempos. Actualmente, también presenta el programa Lego Masters, y allí hay una pareja de concursantes formada por Javier y Alfonso, y el primero, a pesar de ser un amante de las construcciones con bloques de Lego, tiene daltonismo, por lo que su pareja es quien suele combinar los colores en los trabajos.

En la presentación de la pareja, Alfonso explicó que su novio es “daltónico, muy daltónico”, y al escucharlo Roberto Leal exclamó “yo también” y se chocaron las manos. “Vivan los daltónicos”, exclamó el concursante.

