El emocionante llanto de Raquel Sánchez Silva tras terminar su brutal prueba en 'El Desafío'

El estreno de El Desafío no ha dejado indiferente a nadie. En esta segunda temporada, famosos de la talla de Jesulín de Ubrique, Omar Montes o Raquel Sánchez Silva se ponen al límite en las extremas pruebas del programa de Antena 3. Diez programas que prometen hacer sufrir a todos sus concursantes.

Pero sin duda, la prueba reina y la más temida por los concursantes de esta edición es la apnea. Al igual que lo fue en la primera edición del programa. Un tradicional reto que consiste en aguantar el máximo tiempo posible sumergido en un tanque de agua.

Los duros entrenamientos de Raquel Sánchez Silva para superar este reto acuático han surtido efecto y no ha dejado indiferente a nadie. Los ejercicios de preparación los ha hecho de la mano de Juandi Alcázar, instructor de apnea, que siempre acompaña a los concursantes. Y es que la presentadora ha querido darlo todo en este primer programa.

La temida apnea no ha podido con la presentadora y es que ha aguantado sin respirar 3 minutos y 32 segundos. A lo largo de toda la prueba, su instructor ha estado apoyándola para que aguantara el mayor tiempo posible sumergida. Y aunque comenzaba el reto con muchos nervios y pocas esperanzas, finalmente, ha dejado boquiabiertos a todos los presentes en el plató.

¡3:32 segundos bajo el agua! @raqsanchezsilva deja el listón muy alto en la prueba de apnea #ElDesafíoEstreno pic.twitter.com/Wvg4wnjwic — El Desafío (@eldesafioA3) March 11, 2022

Tras este impresionante esfuerzo, la presentadora ha salido del agua visiblemente emocionada y sin poder parar de llorar. No ha podido contenerse y le ha dado un fortísimo abrazo a su instructor Juandi Alcázar. Mientras, sus compañeros, el jurado y todo el público aplaudían la actuación de Sánchez Silva en pie.

"¡Sí, sí, sí!", gritaba la presentadora mientras salpicaba agua a todos sus compañeros en el plató. Pero no ha querido dejar pasar la ocasión para dedicarle unas palabras a Alcázar: "He hecho 212 segundos, pero tengo que decir que 106 son de Juandi y 106 míos. Ganamos juntos y perdemos juntos".

Tamara Falcó, Juan del Val y Santiago Segura forman el jurado de este año, y todos se han quedado estupefactos con la actuación de la presentadora. "Lo que ha hecho Raquel me emociona, pero no me sorprende porque la conozco. Sé que va a dar absolutamente todo. Es muy difícil lo que has hecho, es muy difícil hacer apnea aquí y es muy difícil hacerla en el primer programa", afirmaba Juan del Val.

