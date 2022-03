¿Quiénes están detrás de la docuserie que mostrará el día a día de Pedro Sánchez en Moncloa?

La noticia saltaba el pasado miércoles 9 de marzo: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también contará con su propia docuserie que mostrará su día a día en Moncloa y sacará a la luz su dimensión más personal y humana.

"Ahora que vivimos tiempos extraños, tener la posibilidad de tener un acceso tan transparente, libre y honesto al día a día de la presidencia del Gobierno hace apreciar más que nunca el hecho de vivir en un país democrático, en el que sus ciudadanos tienen garantizadas sus libertades", apuntaba el director de la docuserie, el cineasta Curro Sánchez Varela, ganador del Goya 2015 a la Mejor Película Documental por Paco de Lucía: La búsqueda.

La vocación de esta serie documental es, además de "mostrar esas dos facetas, la institucional y humana, de Pedro Sánchez, honrar y prestigiar a todo ese equipo de trabajadores que, en muchos casos, llevan más de cuatro décadas trabajando al servicio de distintos presidentes de la democracia en el complejo de La Moncloa".

Pero, ¿quién ha conseguido convencer a Sánchez de dar este importante paso que ya ha generado todo tipo de comentarios en medios de comunicación y redes sociales, donde ha llegado a ser comparado desde Georgina Rodríguez a Nicolás Maduro?

Las productoras que llevaran a cabo el proyecto son Secuoya Studios y The Pool, al frente de las cuales se encuentran el ex embajador de EE.UU. en España y embajador honorario de la Spanish Film Commission, James Costos, y el ex socio de Imagina Media, Andrés Varela Entrecanales, respectivamente.

Costos fue nombrado presidente de Secuoya Studios en abril de 2020. Entonces, en su objetivo de expandirse fuera de nuestras fronteras, el presidente del Grupo Secuoya, Raúl Berdonés, se fijó en este diplomático que previamente había sido vicepresidente ejecutivo de la HBO.

Responsable de que la plataforma norteamericana decidiera rodar varias temporadas de Juego de tronos en España, el nombre de Costos salió precisamente a relucir el pasado junio cuando se le apuntó como uno de los encargados de conseguir que Pedro Sánchez diera un paseíllo durante un minuto con Joe Biden en la cumbre de la OTAN.

Pedro Sánchez. Moncloa.

Meses antes, el norteamericano también tuvo un lugar preferente en la presentación del plan ‘España, Hub Audiovisual de Europa’, para el impulso al sector audiovisual en un 30% en tres años, y que es uno de los ejes de la agenda España Digital 2025. Esta iniciativa, mediante la cual la industria recibirá 1.600 millones de euros, financiará diferentes actuaciones de apoyo a la industria audiovisual española entre las que destacan ventajas fiscales para que grandes compañías internacionales establezcan centros de producción en el país.

Centros de producción precisamente como el que tiene Netflix en las instalaciones de Secuoya Studios en Tres Cantos y que fue visitado por Sánchez el pasado octubre. Allí, el presidente del Gobierno se encontró con el co-CEO de la compañía de entretenimiento, Ted Sarandos, y con los citados Costos y Berdonés.

Estas instalaciones, a las que bautizaron como Madrid Content City, han sido precisamente el principal sueño de Berdonés. Con un total de 22.000 metros cuadrados repartidos entre cinco platós, servicios de producción, oficinas y un auditorio, este enclave cuenta con una inversión total de más de 120 millones de euros (100% capital privado).

A todo ello se le suma además un campus universitario liderado por Planeta con capacidad para 7.000 alumnos y en la que habrá una Universidad especializada en el Audiovisual.

Pedro Sánchez visita las instalaciones de Netflix en Tres Cantos. Álex Parrado

El grupo más relevante

Granadino de nacimiento, Berdonés llegó a Madrid con apenas 17 años para trabajar como cámara en la empresa VAV. Tiempo después, el ahora presidente de Grupo Secuoya fue uno de los agraciados por la Lotería de Navidad en el año 1997.

La casualidad hizo que estuviese presente en el patio de butacas del Teatro Real de Madrid, donde se celebra el sorteo, y que allí fuese fotografiado mientras celebraba el premio recibido, que seguramente le ayudaría a dar un empujón a sus ya incipientes trabajos en el sector audiovisual. Casi 25 años después de aquello, Berdonés preside la compañía independiente de origen español más relevante de la actualidad y única firma española de servicios audiovisuales que está en toda la cadena de valor del sector. Con gran mano para relacionarse con las administraciones, el empresario también conseguía recientemente convencer a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, para acoger en la capital Iberseries Platino Industria, la mayor cita del audiovisual iberoamericano. En cuanto a The Pool, ésta nació de la escisión de Globomedia, donde cada uno de sus cinco socios fundadores (Emilio Aragón, Andrés Varela, José Miguel Contreras, Daniel Écija y Manuel Valdivia) venden sus acciones y forman nuevas productoras.

En el caso de Varela, hijo de Cruz Entrecanales Azcárate, entre sus nuevas directivos y trabajadores hay muchos relacionados con su etapa anterior como Nacho Iturbe, fundador de The Pool Management y representante de artistas como Miki Nadal. Precisamente a Iturbe pudimos verle recientemente en MasterChef Celebrity dando ánimos a Nadal.

[Más información: Pedro Sánchez también contará con su propia docuserie que mostrará su día a día en Moncloa]

Sigue los temas que te interesan