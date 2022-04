Belén Esteban no se corta y responde duramente a Marta Riesco: "Si sigo en televisión es por algo"

La periodista de El Programa de Ana Rosa, Marta Riesco, continúa en la primera línea mediática tras finalizar su relación amorosa con Antonio David Flores en pleno directo, dejando atónitos a todos sus compañeros de Ya son las ocho y a los televidentes de Telecinco.

Pero si hay una colaboradora de Sálvame que ha tenido siempre clara su opinión sobre de la intérprete de No tengas miedo, es Belén Esteban, y es que desde el inicio de la relación entre Riesco y Antonio David, ha criticado duramente el discurso de la periodista de no querer reconocer que es todo un personaje televisivo. "Es cantante, periodista... Ella no es anónima y está encantada", declaraba la 'princesa del pueblo' entre risas.

Riesco, consciente de las declaraciones de Belén, atacó sin miedo a la presentadora de Lo de Belén. "Me río de que ella se ría de mí", aseguraba. "Hay periodistas que pueden ser cantantes, actores... Belén Esteban abrió la veda y contó sus penurias, yo me río de gente como ella, de gente que no ha hecho nada en la vida, nada más que estar con gente conocida. Yo por lo menos he ido a la universidad".

Marta Riesco atacando con dureza a Belén Esteban: “yo por lo menos he ido a la universidad. Lo que ella ha hecho es NADA”

“No se me ha conocido porque he estado con un famoso, sino por trabajar en un pograma de televisión” ¿alguien la conocía antes de estar con el penas? PREGUNTO pic.twitter.com/2ZPk90FUJU — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈 (@MenervaPiquero) April 10, 2022

Era hoy, en el plató de Sálvame, cuando Esteban respondía a la reportera. Todo comenzaba cuando las presentadoras Nuria Marín y Adela González preguntaban a Belén Esteban si creía que existía un paralelismo entre la vida de Ana María Aldón y la suya; ambas se casaron con rostros conocidos y, últimamente, tienen relación con el gazpacho. "Ella tiene su personalidad y yo la mía, ella es imagen del gazpacho y yo soy la dueña de la empresa. Ana María es una persona que creo que lo ha pasado mal y hemos sido injustos con ella. Yo creo que ni ella se quiere parecer a mí ni yo a ella".

Y aprovechaba la coyuntura sobre la mujer de Ortega Cano, para lanzarle una 'pullita' a la colaboradora de Ya son las ocho. "A mí me gusta mucho como lo hace, cada uno tiene su vida, ni su vida ni la mía tienen nada que ver. Yo creo que ante todo nos tenemos que tener un respeto. Por cierto, voy a decir algo, estoy ya de decir lo de las 'carreritas'... Estoy harta de los títulos".

Un discurso que sentenciaba de esta forma: "Yo creo que llevar 25 años no es fácil y creo que si estoy es por algo, y no es porque sea periodista".

[Más información: 'Sálvame' mejora su audiencia con sus cambios; 'Lo de Belén' presenta una curva descendente]

Sigue los temas que te interesan