Hablan los creadores de la prenda más especial de Ana Rosa: "Se la enviamos para mandarle mucha fuerza"

Desde que el pasado 2 de noviembre de 2021 Ana Rosa Quintana (66 años) anunciara ante su fiel audiencia que le habían diagnosticado cáncer de mama y que como consecuencia tenía que apartarse de los medios, son seis las publicaciones que la presentadora ha hecho en sus redes sociales para dar a conocer su estado de salud. En concreto, esta misma semana compartía su último post en Instagram que sorprendió gratamente a sus seguidores. En la imagen, la comunicadora desprendía un aura muy saludable y un rostro sereno y sonriente muy especial.

Su buena cara, lavada y natural, destacaba sobre un estilismo desenfadado y de un diseño muy interesante que no pasó desapercibido para los usuarios. En los cuatro meses de tratamiento que ya ha cumplido, la presentadora ha apostado por looks cómodos, pero sin perder nunca ni un ápice de estilo. Es por eso que para reaparecer en sus redes optó por una prenda de la marca Be Happiness, un confortable vestido negro con un llamativo estampado en el que se muestra a la modelo Kate Moss luciendo una corona.

Este martes, Ana Rosa Quintana compartía una nueva foto y lo hacía con el vestido de Be Happiness. Redes sociales

Y es que es así como los creadores de la prenda ven a Ana Rosa: como una auténtica reina valiente que saldrá victoriosa de su lucha. Los responsables de Be Happiness quisieron enviarle este vestido para facilitarle el día a día a la periodista en esta etapa de su vida. Y ella no ha dudado en agradecérselo. EL ESPAÑOL ha hablado con la marca para saber cómo surgió la idea de hacerle llegar esta prenda en concreto y para conocer la historia de la empresa textil que ya forma parte del armario de la admirada presentadora.

Lo primero, enhorabuena por vuestro trabajo y por lo impecable que luce Ana Rosa Quintana con vuestra prenda. ¿Os ha sorprendido verla con vuestro vestido?

Pues la verdad que nos ha sorprendido, sobre todo que haya elegido Be Happiness para anunciar que después de cuatro meses de tratamiento todo va bien, nada nos puede hacer más felices.

¿Sabíais que tenía vuestra prenda? ¿Cómo surgió?

Sí, la prenda se le envío lo primero para mostrarle nuestro cariño y mandarle mucha fuerza.

¿Teníais conocimiento de que iba a posar con el vestido públicamente?

No para nada, en ningún momento se le envío para que la sacase públicamente.

¿Qué tiene de especial este vestido para ser el elegido para Ana Rosa?

Un vestido muy cómodo y versátil, con la ilustración de Kate Moss de la Colección Queen’s, para otra Reina como es Ana Rosa.

La modelo de la firma con el vestido, en unas imágenes de la tienda online de Be Happiness.

¿Tiene Ana Rosa alguna prenda más de vuestra marca?

Tiene alguna prenda más, y por supuesto que estaríamos siempre encantados de seguir mandándole todo lo que le guste.

¿Se ha notado la repercusión después de que Ana Rosa publicara la foto? ¿Se nota en las ventas?

Hemos visto publicaciones en muchos medios, pero no nos hemos parado en estas cuestiones, ya que nunca fue nuestra intención tener repercusión.

¿La presentadora se ha puesto en contacto con vosotros? En caso afirmativo, ¿qué os ha dicho?

Sí, pero es algo personal se queda con nosotros, pero como es ella puro amor.

Los famosos de los medios de comunicación y las redes sociales apuestan muchísimo por vuestras prendas. ¿Qué famosos os hizo más ilusión ver luciendo vuestros diseños?

Nos sigue haciendo ilusión cada día, no podríamos decirte uno, son muchos los que han confiado en Be Happiness desde los comienzos y siguen confiando, sobre todo lo que más agradecemos es con el cariño que siempre nos han tratado y que muchos de ell@s hoy forman parte de nuestra familia Happinera.

¿Cómo nació Be Happiness? Contadnos vuestros inicios.

Be Happiness es una firma de moda 100% nacional con sede en Galicia Ourense, que nace en el 2013 con el afán de crear moda siempre desde una actitud alegre, divertida, apasionada y en algunos momentos osada e irreverente!. Diseños de sudaderas, camisetas, vestidos… con mensajes positivos que siguiendo las tendencias despierten en quien los observa alguno de estos sentimientos y que por eso nunca te dejarán indiferente.

La presentadora siempre ha mostrado su predilección por prendas juveniles y modernas. Redes sociales

En inglés "be" significa entre otras cosas "ser o estar", y "happiness" felicidad con lo que el significado de be happiness vendría siendo algo así como "ser la felicidad". Estas dos palabras en este idioma nunca podrían ir juntas de esta manera, pero para nosotros conjugan perfectamente la filosofía de nuestra marca. Filosofía que impregna cada una de nuestras creaciones con un carácter positivo, divertido, fresco y reivindicativo, que dotan a cada prenda de su propia seña de identidad dándole una personalidad única. Nuestra Mariquita Leopardera es nuestra bandera, la representación gráfica del respeto, tolerancia y libertad, de ser quienes somos sin ser susceptibles a ningún tipo de marginación, discriminación o violencia.

¿Cómo se escogen las frases y rostros de vuestros diseños?

Creamos ilustraciones de personajes admirados por todos y que han influido de una forma muy positiva tanto en la música, cine, moda… cuidando siempre su imagen e ilustrando dentro de nuestros tatuajes y frases, su trayectoria, vivencias y sus pasiones.

¿A qué tipo de público va dirigida vuestra marca?

A todo tipo de público, tenemos desde la colección Kids, prendas Unisex… nos encanta ver a familias enteras desde los peques hasta los más mayores vestidos de Be Happiness.

Después de cautivar a Ana Rosa Quintana, que es la Reina de las Mañanas, ¿le habéis enviado o habéis pensado enviarle alguna de vuestras prendas a la reina Letizia o a sus hijas?

Pues la verdad que no hemos pensado en enviar nada a la Casa Real, pero bueno… nunca se sabe, de lo que sí estamos seguros es que estarían guapísimas.

