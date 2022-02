La emoción de Ainhoa Arteta en su regreso a los escenarios apoyada por su hija y muchos amigos vip

Ainhoa Arteta (57 años) ha regresado a los escenarios este domingo 27 de febrero con un esperado concierto en el Teatro de la Zarzuela, en Madrid. La soprano compartió escena con el tenor mexicano Ramón Vargas e hicieron las delicias del público, entre los que se encontraban personas muy especiales para la artista vasca para apoyarla en su vuelta al trabajo tras su complicadísimo año.

La cantante ha atravesado en estos últimos 12 meses los momentos más difíciles de su vida tras sufrir un cólico nefrítico que a punto estuvo de costarle la vida el pasado verano. De hecho, estuvo ingresada en un hospital durante más de un mes y del que todavía arrastra secuelas. Incluso se sometió a una operación de cuerdas vocales que la han mantenido sin poder siquiera hablar durante meses y que hacen aún más emocionante su regreso a las tablas, tal y como ella misma ha desvelado tras su esperada función: "Una noche inolvidable de estar operada a cuerda abierta hace dos meses. Dar gracias a todos por la acogida de entusiasmo y apoyo que me dan un impulso para seguir mejorando".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ainhoa Arteta (@ainhoarteta)

Su hija, Sarah Croft (21), no faltó a la especial cita, quien ha sido uno de sus grandes apoyos todo este tiempo junto a su hijo pequeño, Iker. Pero además de la joven, también estuvieron al lado de la soprano conocidos rostros del mundo social, cultural y televisivo, que forman parte del grupo de amigos de Arteta. Emiliano Suárez (45), María Patiño (50) y su marido, Ricardo Rodríguez (44), Beatriz de Orleans (80), Pedro Trapote (80) y su mujer, Begoña García-Vaquero, Paloma Segrelles o Fiona Ferrer (47) son algunos de ellos.

Muy emocionada, la soprano era recibida con aplausos, vítores y un ramo de flores tras el recital y, después de fundirse en un gran abrazo con su hija Sara, acompañada por Guerriz, el cirujano alemán que la operó en Berlín de las cuerdas vocales el pasado mes de noviembre y del que, afirma agradecida, "me salvó la vida". "Hoy es un día mágico, un día especial para toda la familia y para todos mis amigos, porque bueno, corría el peligro de no volver a cantar y aquí estoy. Este periodo de ocho meses que ha sido, cada día, una montaña a escalar y que por fin ya se acabó. He visto que la gente me quiere muchísimo, he sentido una vibración continua de cariño y aprecio y con eso me quedo", ha confesado una Ainhoa radiante tras su reaparición ante los micrófonos de Europa Press.

Fiona Ferrer, María Patiño y su marido, Ricardo Rodríguez, y Emiliano Suárez, apoyaron a Ainhoa Arteta. Gtres

Arteta no ha podido contener las lágrimas al volver al ambiente que más le gusta y por el que vive: "Tenía miedo de echarme a llorar pero lo he superado y me voy con energías renovadas y con muchísima ilusión. Estoy todavía en un proceso de recuperación y todas las notas, todo lo que daba, tenía que ser muy medido y muy consciente", ha explicado.

En esta vuelta no se ha olvidado de Matías Urrea, el último marido del que se separó el pasado septiembre y al que le desea lo mejor: "He tenido muchos divorcios, cómo no le voy a desear lo mejor. Por supuesto", señala. Pese a estar convencida de que no se volverá a casar porque "ya hemos llegado al cupo", bromea, Ainhoa sigue creyendo en el amor porque "es lo que me ha hecho estar aquí". "No solamente el amor conyugal, sino el amor fraternal, de los amigos, de los hijos", concluye.

[Más información: El revelador mensaje de Ainhoa Arteta desde Berlín, donde continúa con su rehabilitación]

Sigue los temas que te interesan