Sarah, hija de Ainhoa Arteta, rompe su silencio: "Cuido y protejo a mi madre, llevo haciéndolo toda la vida"

El año 2021 se ha convertido en una dura batalla para Ainhoa Arteta (56 años). Además de hacer frente al contagio de la Covid y las duras secuelas que dejó en su organismo, la soprano se ha enfrentado a dos nuevos problemas de salud este pasado verano y en septiembre se conocía, además, su separación de Matías Urrea (47).

La ruptura sentimental de Ainhoa y Matías está generando reacciones muy convulsas en los entornos de ambas partes y este agitado ambiente está afectando de forma directa a una de las personas más importantes para la soprano. Su hija Sarah Croft (21) se ha visto envuelta en la polémica, pues el círculo cercano a Urrea afirma que la primogénita de Arteta está del lado del militar y no de su madre.

Harta de mentiras y ante las últimas informaciones que la señalan como 'traidora', la propia Sarah ha hablado públicamente por primera vez. Lo ha hecho con una redactora del programa Socialité y su conversación ha durado más de una hora para aclarar el asunto.

Sarah es actualmente uno de los mayores apoyo de su madre tras su separación y sus problemas de salud. Gtres

"Quieren hacer daño y quieren tocar el punto débil de mi madre y soy yo", ha sentenciado la joven en una de sus primeras declaraciones. "Estoy con mi madre, la ayudo como si fuera yo su propia madre. La cuido. Nunca entraría y menos para traicionar a la persona que más quiero. Me están destrozando y esto no es justo. Me duele. Quiero que se me aleje de todo esto. Cuido y protejo a mi familia, llevo haciéndolo toda la vida. Me estoy centrando en mi carrera y en cuidar a mi madre", ha confesado.

A la pregunta de la reportera sobre las personas y familiares que están al lado de Ainhoa, su hija es rotunda: "Todos unidos como una piña para apoyar a mi madre, como tiene que ser. Está siendo apoyada por su familia y por la gente que más quiere, que bastante tiene ya".

Pero en lo que más insiste Sarah es en que se la desligue del término 'traidora' -por supuestamente filtrar información sobre la situación de su madre, según indica el entorno de Urrea-: "Todo esto me está dando muy fuerte a mí. Tengo 21 años y se me está haciendo mucho daño sin hacer nada. El apelativo de 'traidora' me lo estoy llevando yo. El sueño me lo han quitado a mí, estoy harta".

Así es Sarah

La joven es cantante y actriz de profesión y está siendo uno de los apoyos más sólidos e incondicionales para su madre. Croft es fruto del pasado matrimonio de la cantante con el barítono Dwayne Croft (60).

Según la información que maneja este periódico, Dwayne y Ainhoa mantienen una excelente relación en la actualidad, son buenos amigos, y en esta cordialidad es donde se ha educado Sarah. De acuerdo con la fuente consultada, la joven tiene una gran madurez y un enorme afán de superación a nivel profesional.

"Ella es mi vida eterna", escribía Ainhoa Arteta sobre su hija Sarah en las redes. RRSS

Pese a los mediáticos apellidos que la acompañan, Sarah "es muy independiente y quiere conseguir metas con su esfuerzo y sin ayuda". Como a su madre, no le gusta ser noticia en los medios de comunicación en lo que respecta a su vida personal y familiar. Es un mundo al que no quiere pertenecer y, de momento, se mantiene firme en su determinación.

Sus redes sociales son un fiel reflejo de cómo se la describe desde su entorno. Se puede decir que la joven tiene una exposición bastante discreta en su red social, donde se define como "cantante y bailarina" y se muestra "orgullosa de mis cicatrices". Según se puede ver en su Instagram, Sarah ha grabado varios videoclips y canciones. Una de ellas, bajo el nombre de Love Me, vio la luz el pasado mes de febrero. El single lo filmó en la casa madrileña de su madre, en La Moraleja, el que ha sido también su hogar.

[Más información: Sarah Croft, la hija cantante de Ainhoa Arteta y su gran apoyo: su carrera musical y sus 'discretas' redes]

Sigue los temas que te interesan