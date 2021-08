Ainhoa Arteta recibe el alta hospitalaria tras más de un mes ingresada: su emotivo mensaje

Ainhoa Arteta (56 años) ha recibido el alta hospitalaria tras más de un mes ingresada. Así lo ha anunciado ella misma en su perfil de Instagram, con un emotivo mensaje que rinde homenaje al equipo médico que estuvo involucrada en su proceso.

"¡Hoy me han dado de alta! Solo puedo decir gracias, gracias y más gracias por salvarme la vida y por todo. Desde el trato a la profesionalidad...", ha comenzado escribiendo la artista en su última publicación en redes sociales. "He estado con vosotros en primera línea de fuego como si fuera una espectadora…. Os he visto correr, llorar, reír y seguir siempre trabajando hasta la extenuación. Me habéis emocionado con vuestros testimonios. Nos volveremos a ver y pronto como os lo prometí", ha añadido Ainhoa Arteta, quien ingresó en el hospital el pasado 23 de julio, a causa de un cólico nefrítico grave.

Entonces, la soprano se encontraba Cádiz compaginando sus compromisos laborales y su tiempo de ocio en compañía de su marido, Matías Urrea, y varios amigos. Pero repentinamente sufrió un revés en su salud que la obligó a acudir a urgencias.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ainhoa Arteta (@ainhoarteta)

Debido a su delicado diagnóstico, los médicos derivaron a Ainhoa Arteta a la UCI, donde permaneció 10 días bajo la supervisión constante de los especialistas. Fue el lunes 2 de agosto cuando la de Tolosa salió de Cuidados Intensivos y pasó a planta. Allí estuvo hasta este miércoles 25 de agosto, cuando recibió el alta. Pese a que en un principio su estado de salud era catalogado como "grave", con el paso de los días, la soprano evolucionó favorablemente.

Arteta sufrió este revés de salud en medio de una agenda repleta de conciertos que se vio obligada a cancelar. Debido a su delicado estado, la artista anuló sus presentaciones en Soria, Jerez de la Frontera y Marbella. Sin embargo, en ningún momento perdió el ánimo y las ganas de reencontrarse con su público. Así lo demostró el día que salió de la UCI, con un emotivo mensaje publicado en Instagram. "Muchas gracias por todos los mensajes de apoyo que estoy recibiendo. Vuestro inmenso cariño y el de mi familia me están dando fuerzas para poder estar recuperada lo antes posible. Con muchas ganas de seguir compartiendo momentos inolvidables", escribió entonces.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ainhoa Arteta (@ainhoarteta)

Otro revés de salud

Este año, Ainhoa Arteta sufrió otro revés de salud, a causa de la Covid-19. Aunque se contagió a comienzos el pasado invierno y consiguió superar el virus, le quedaron algunas secuelas que se hicieron evidentes a finales del mes de abril, cuando apareció en silla de ruedas, como consecuencia de la enfermedad.

Si bien las imágenes daban a entender que se encontraba en un estado desfavorable, lo cierto es que su situación era menos difícil de lo que parecía. "Lo tuve bastante complicado, pero bueno, dentro de lo que cabe, bien. Lo que pasa es que tuve unas consecuencias serias a nivel articulaciones, pero bueno, ya estoy bien. Lo que salió, claro, no fue exactamente así. Yo estaba en el aeropuerto de Madrid, iba con muletas, y como la T4 es tan larga, me pusieron una silla de ruedas", aclaró en conversación con JALEOS.

[Más información: Ainhoa Arteta se pronuncia desde el hospital tras pasar diez complicados días en la UCI]

Sigue los temas que te interesan