Ainhoa Arteta desvela por qué tuvo que ir en sillas de ruedas tras superar la Covid: "Fue complicado"

Hace aproximadamente un mes, una noticia dejaba preocupada a gran parte de la sociedad española, que aún se sorprende por los inesperados estragos que puede llegar a dejar a su paso el coronavirus. "La cantante lírica Ainhoa Arteta (56 años), en silla de ruedas como secuela de la Covid-19", publicaban algunos medios.

La diva de la música clásica, en cambio, se sobrecogió al ver tal revuelo, menciones en redes sociales, llamadas de preocupación y mensajes de sus seres queridos. "No fue exactamente así", aclara en conversación con JALEOS.

Este pasado jueves, Ainhoa Arteta era una de las invitadas a la presentación del nuevo libro de Fiona Ferrer Leoni (46), La estilista, y este periódico hablaba con ella no sólo para preguntarle por su salud, sino también por su momento actual, personal y laboral, y por su encuentro con los reyes Felipe VI (53) y Letizia (46), a quienes deleitó con una pieza en directo en la inauguración de Fitur 2021.

La soprano Ainhoa Arteta, la escritora Fiona Ferrer Leoni y la abogada Cruz Sánchez de Lara. Gtres

Ainhoa, ante todo, ¿cómo está usted tras haber superado la Covid?

Fue complicado. Lo tuve bastante complicado, pero bueno, dentro de lo que cabe, bien. Lo que pasa es que tuve unas consecuencias serias a nivel articulaciones, pero bueno, ya estoy bien. Lo que salió, claro, no fue exactamente así. Yo estaba en el aeropuerto de Madrid, iba con muletas, y como la T4 es tan larga, me pusieron una silla de ruedas.

¿Qué fue lo que pasó exactamente?

La T4 es muy larga, yo tenía las articulaciones inflamadas y yo iba con muletas. Entonces me pusieron asistencia para poder llegar al avión sin tenerme que cansar demasiado porque, además, me iba a trabajar a San Sebastián y de San Sebastián a Las Palmas de Gran Canaria teniendo que pasar dos veces por la T4. No fue más que eso. No he ido en silla de ruedas más que en la T4. Claro, los medios dijeron: "Ainhoa Arteta, en silla de ruedas después del Covid". A ver, en silla de ruedas, sí, pero luego hay que explicar la curiosidad... Nada, estoy muy bien y muy animada, además.

Justo ahora es un momento feliz, ¿no? Sin parar, con proyectos...

Totalmente.

También apoyando a su amiga Fiona, que estrena libro. ¿Se lo ha podido leer?

No he tenido tiempo. He estado muy liada. Pero vamos, en cuanto pueda, ahí lo pillo.

El libro se llama La estilista y cuenta la historia de una chica que, tras una mala etapa personal, un mail y un trabajo le cambian la vida. ¿Cuál es su relación con la moda? Porque música y moda siempre van de la mano.

La moda es una forma de arte para mí. Yo siempre he tenido muchísimo cuidado a la hora de cantar, controlando salir siempre adecuada, con los trajes, con los ciclos que cantaba y todas esas cosas. Mi amistad con Fiona, de hecho, me llega a través de la moda. Fiona podrá hacer lo que quiera porque es una chica tan trabajadora, tiene tan buen gusto y es tan elegante y tan maravillosa... Es tan cercana como persona... Somos amigas ya desde hace bastantes años y la quiero mucho.

¿Y usted ha tenido que recurrir alguna vez a los servicios de una estilista o es autosuficiente y prefiere crearse sus propios looks?

Sí, sí, sí que he recurrido. Por supuesto. Tengo una estilista que se llama Mariaje Ibáñez y con ella he trabajado muchos años. Pero también te digo que he tenido muchas veces a Fiona al teléfono: "Que te pongas esto, que te pongas aquello, que tal, que cual...".

Ainhoa Arteta y Javier Limón, actuando para los reyes Felipe VI y Letizia, que están de espaldas a la cámara. Gtres

La vimos hace unos días en la inauguración de Fitur cantando en presencia de los reyes Felipe y Letizia, ¿qué tal la experiencia? ¿Pudo hablar con ellos?

Sí, fue muy emocionante. Cantamos un tema que habíamos hecho entre Javier Limón y yo, que yo creo que era un tema muy necesario por el momento en el que estamos. Un tema sobre optimismo, sobre el país, sobre la tierra que tenemos, que es España, que es tan maravillosa... Nos hacía mucha ilusión y cuando nos dijeron que podíamos cantarlo en el opening de Fitur pues fue, la verdad, muy emocionante. Los Reyes estaban muy contentos.

¿Qué le comentó la reina Letizia?

Me ha visto varias veces, tanto ella como Felipe. Muy amables, les encantó el tema, les gustó muchísimo. Y bueno, lo único que me dijo doña Letizia fue: "Cuídate".

¿Por las fotos en silla de ruedas?

(Risas) ¡Claro! Es que al final lo de la silla de ruedas lo ha visto todo el mundo, incluida ella. La reina Letizia, como siempre: muy amable, muy cercana y muy cariñosa, la verdad.

[Más información: De Ainhoa Arteta a Carmen Lomana: los amigos vip de Fiona Ferrer acuden a la presentación de su libro]