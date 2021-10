Jesús Garmendia y los otros hombres a los que Ainhoa Arteta amó

Hace exactamente un mes, la vida de la soprano Ainhoa Arteta (57 años) daba un giro radical. Tras conocerse que había superado con severas dificultades la Covid-19, que había sufrido un infarto y que le habían tenido que amputar varios dedos de una mano, se publicaba, además, que la cantante lírica se divorciaba de su último marido, Matías Urrea (47).

En estas semanas, desde los platós de televisión y algunos medios de comunicación, su expareja, que nunca fue su marido porque ella decidió no firmar a última hora, ha dibujado un perfil desconocido y más que controvertido de Arteta. De ella dijo que era una diva, una persona inestable en ciertos sentidos, una mujer que necesitaba 50.000 euros al mes para mantener su nivel de vida...

Ainhoa Arteta, en una imagen de archivo.

Las palabras del militar Urrea contra la artista han provocado que algunas de sus exparejas, al ser preguntadas, hayan salido en defensa de Ainhoa. El último, Jesús Garmendia, jinete y padre de su único hijo varón, Iker (11).

"-Ainhoa- es una persona fantástica, pero de eso yo no voy a hablar porque yo creo que los que tienen que conocer a la artista la conocen y es la mejor. [...] No tengo ninguna duda que Ainhoa a nivel profesional volverá a ser la mejor como lo ha sido siempre y como lo que a mí me apaña es nuestro hijo, pues no tengo ninguna duda de que es la mejor". Pero ¿quiénes son los cuatro hombres que marcaron la vida de Ainhoa Arteta?

1. El joven de la infancia

Pocos datos se saben sobre el primer marido de Ainhoa Arteta. La cantante lírica se desposó en primeras nupcias a los 24 años con su novio de toda la vida, natural de su ciudad natal, Tolosa. De él se separó en 1994 y el motivo, al menos es lo que siempre se ha comentado, es que el despegue profesional de ella provocó que aquello se rompiera para siempre. Ainhoa Arteta, en cambio, alguna vez ha llegado a confesar que aquel matrimonio nunca fue consumado.

2. Dwyane Croft

Ainhoa Arteta y Dwayne Croft en la gala Starlite. Gtres

Ainhoa Arteta siempre ha afirmado que ella no ha sido una mujer de demasiados hombres. Las cuatro personas que han pasado por su vida son aquellas a las que todos conocemos. Tras su primer marido, llegó el segundo: Dwyane Croft. Se trata de un barítono americano con el que coincidió en las funciones de la obra Fedora, de Umberto Giordano, en el Metropolitan de Nueva York de 1997.

Ahí también trabajó con Plácido Domingo (80). Arteta y Croft se daban el 'sí, quiero' en el Ayuntamiento de Nueva York en una ceremonia civil oficial por el entonces alcalde Rudolph Giuliani (77). Fruto de su amor, en el año 2000, nació su primera hija, Sarah Croft (21). Su relación sentimental duró desde 1994 hasta 2003, cuando decidieron divorciarse.

3. Jesús Garmendia

Prometí y os debo la noticia ayer en Fuenterrabia nos casamos boda intima los niños y nosotros jejeje ,gran día !!😜 pic.twitter.com/ajAxz0CBEj — Ainhoa Arteta (@Ainhoarteta) July 2, 2013

Dos años después de separarse de Croft, Arteta conocería a su tercer marido, el jinete guipuzcoano Jesús Garmendia Echevarría, con quien pasó por el altar en julio de 2013. "Prometí y os debo la noticia. Ayer en Fuenterrabía nos casamos, boda íntima, los niños y nosotros jejeje, ¡¡gran día!!", escribió Ainhoa Arteta en Twitter junto a una foto de ella y de su marido Jesús. En la imagen se observa a la pareja de recién casados con las alianzas tras darse el 'sí, quiero'.

"Foto testimonial del momento. Hoy, celebrando y comunicando a la familia. En la sidrería", posteó Arteta. Con Jesús Garmendia tuvo a su segundo hijo, Iker, nacido en enero de 2010. Seis años después, decidieron separarse tras más de una década juntos. Ainhoa Arteta siempre ha afirmado que Jesús Garmendia ha sido el hombre de su vida.

4. Matías Urrea

Ainhoa Arteta y Matías Urrea en diciembre de 2019. Gtres

Matías Urrea nació en Murcia, tiene casi diez años menos que Ainhoa Arteta, y en realidad no ha sido su cuarto marido porque nunca firmaron los documentos legales para convertirse en matrimonio. Urrea, capitán de corbeta de la Armada, conoció a la cantante lírica cuando estaba destinado en Cádiz, donde se instaló con su primera mujer, con la que también protagonizó una polémica separación en 2009 y con la que tiene un hijo de 12 años: su gran debilidad y a quien muestra con orgullo en las redes. En los últimos tiempos, Urrea se había convertido en la mano derecha de Ainhoa en todos los sentidos.

Según él, le organizaba la agenda e incluso la economía. La noticia de la separación, según Matías, a él le sorprendió igual que al resto. Urrea pactó una entrevista en el programa Sábado Deluxe para dar su versión de los hechos, pero desde su ámbito laboral, el sector castrense, le recomendaron, de alguna manera, que no concediera una entrevista hablando de su vida privada: podría afectarle a su trayectoria.

Era tarde, pues ya había concedido la clásica entrevista previa donde expresó cosas como las siguientes: "Yo me he volcado en lo personal, en lo profesional, atendiéndote a ti, yendo a la compra... Si hasta le he tenido que planchar vestidos en el camerino. Al presentarme, a veces era su marido, a veces era quién fuera y a veces era 'mi pareja actual'. Hasta que un día le dije: 'Si no soy tu marido, no soy tu marido, pero este vaivén de tonterías ahórratelo porque tú quedas mal y a mí me dejas en ridículo. Yo gestionaba y coordinaba, nunca controlaba. Ella siempre decía: 'Yo soy la Almirante y tú eres el comandante. Aquí la que manda soy yo'. Ella ejercía el control, ella decía lo que sí y lo que no".

[Más información: Jesús Garmendia, exmarido de Ainhoa Arteta, sobre el divorcio de esta: "El tiempo pone a cada uno en su sitio"]

Sigue los temas que te interesan