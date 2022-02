La boda de Carmen Janeiro y Luis Masaveu, más cerca: el papel de Luisa Herrero, la millonaria suegra de ella

Fue en agosto de 2021 cuando se hizo pública la ruptura sentimental de Carmen Janeiro (45 años) y el empresario millonario Luis Masaveu tras 10 años de relación.

La discreta pareja, que había conseguido sortear el interés informativo durante años -los medios desconocían su relación hasta 2019-, veía cómo su historia naufragaba, en apariencia de forma irremediable.

Entonces, se arguyó que los motivos no eran otros que intereses de vida diferentes: Luis se vio en la necesidad de trasladarse a vivir a Portugal por motivos de trabajo, y Carmen nunca quiso dejar su querida Marbella. Nada tuvo que ver con desgaste o terceras personas. Ante esto, la pareja se tomó un impasse, como pudo confirmar EL ESPAÑOL.

Carmen Janeiro junto a su madre, Carmen Bazán, en una imagen de archivo fechada en diciembre de 2021. Gtres

Tiempo de reflexión que acabó en reencuentro, charla y segunda oportunidad. Hoy, todo aquello forma parte del pasado y ambos han sabido encontrar el punto exacto de equilibrio en su relación. Hace unas semanas, se publicó que la pareja terminó 2021, y estrenó 2022, junto a la acaudalada familia de él, los Masaveu. Unidos y en armonía.

Un hecho que hizo las veces de desmentido frente a aquellas informaciones que sostenían que el entorno de él no aceptaba el televisivo y mediático apellido de Carmen. También se deslizó que la familia Masaveu renegaba, sotto voce, de la relación.

Falacias o informaciones interesadas que este periódico está en disposición de desmentir de nuevo, al tiempo que desvela ahora un dato clave y exclusivo sobre Carmen y Luis. Lejos de todo lo especulado, Carmen Janeiro está muy integrada en la familia de Masaveu. No sólo a nivel afectivo, también empresarial: el nombre de Carmen irrumpe en las empresas punteras de la familia, centradas en la fabricación de hormigón, como avanzó Vanitatis.

Luis Masaveu Herrero en una imagen de archivo fechada en junio de 2020. Gtres

Un gesto, el de involucrarla a este nivel, que demuestra el gran afecto y consideración que se le tiene a la hermana de Jesulín de Ubrique (48). Una persona de total solvencia confía a este medio el siguiente paso que planea dar la pareja: "Desean comprometerse". No de forma inmediata, pero tampoco a largo plazo. Sellar su historia de amor con una boda "íntima".

La información que maneja este periódico se entiende clave para dar cuenta de la salud de la que goza su relación. Hasta ahora, ambos se habían mostrado prudentes sobre una posible boda: "No fue verdad que ella quisiera y él no. Los dos no estaban por la labor, pero ahora es distinto. Carmen ha sabido ganarse la confianza y el cariño de ellos, y Luis lo mismo con su familia".

Carmen Janeiro Bazán paseando por su urbanización de Marbella. Gtres

Explican fuentes de contrastada credibilidad que la relación de Carmen Janeiro, en concreto, con Luisa Herrero, la madre de Luis, es "maravillosa". También con los hermanos del empresario, pero con Luisa es especial. Eso sí, se advierte que en un principio costó. "Su relación con Carmen ha ido muy poco a poco, dando pequeños pasos, pero seguros. Hoy se llevan estupendo y Luisa ve a su hijo sereno y estable", se añade.

El beneplácito de Luisa es fundamental para Luis, pues están muy unidos, teniendo en cuenta que el patriarca de la familia, Elías Masaveu, falleció hace unos años, aquejado de una larga enfermedad.

Relación a distancia

Según la información que manejó EL ESPAÑOL hace un tiempo, Carmen y Luis viven a distancia. Ella, en Marbella -pendiente de su madre y cerca de ella-; él, entre Portugal y Suiza, su nuevo destino. Aunque ella pasa largas temporadas en Portugal. Entendieron que es lo mejor y, sobre todo, que merece la pena intentarlo. La familia de Carmen quedó "muy contenta" con la decisión de volver de ambos.

Fue en noviembre de 2019 cuando una revista hizo pública la relación entre Masaveu, uno de los hombres más ricos de nuestro país (según Forbes, es la undécima fortuna patria, con unos 2.500 millones de euros), y la hermana de Jesulín. Asturiano de nacimiento y licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, es dueño, junto a sus hermanos, de unas bodegas e inmobiliarias. Completó su formación con un máster en Análisis y Dirección Inmobiliaria por ICADE y otro en Dirección General de Empresas por el IESE Bussines School.

La decisión de Carmen

A pesar de que durante un tiempo, la Jesulina -como se la llamaba en los medios- estuvo muy presente en el papel cuché, desde 2014 se ha mantenido al margen de los flashes. Atravesó una depresión tras un accidente doméstico que la dejó en silla de ruedas durante más de dos años después de romperse la tibia y el peroné. En aquel entonces, Carmen rompió su relación con el exfutbolista César de Loma, con quien compartió una larga historia de amor durante una década.

La hermana de Jesulín de Ubrique en una imagen de archivo, fechada en septiembre de 2016. Gtres

Tras ese oscuro periodo y un fracaso profesional, la hermana de Jesulín recuperó la sonrisa con Masaveu. En 2019, Luis Masaveu y Carmen fueron vistos en actitud cómplice en el parque de atracciones de Port Aventura, y, más tarde, las imágenes en su yate marbellí confirmaron su idilio millonario. El cambio de vida de la de Ubrique ha sido radical en estos años.

Así lo explicaba la protagonista a este medio hace un tiempo: "Me fui acercando al yoga y me ha ido modificando mis hábitos, sus efectos son maravillosos. Empecé con Javier Castro, un maestro que me llegó al alma y que poco a poco te va metiendo la filosofía yogui en el cuerpo y cada vez quieres más. Así que hice los cursos de profesora y ahora estoy ya preparada para impartir clases de Anusara, Iyengar, Ashtanga y Kundalini, incluso Vinyasa Flow".

[Más información: Carmen Janeiro y el millonario Masaveu retoman su relación tras superar una crisis: todos los detalles]

Sigue los temas que te interesan