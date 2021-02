Carmen Janeiro y el millonario Masaveu, su vida en Portugal, dónde vivirán y los planes de Carmen Bazán

Carmen Janeiro (44 años) y su pareja sentimental, el millonario Luis Masaveu, están a punto de emprender una nueva vida fuera de España, en el país vecino, Portugal. Así lo ha informado esta semana una revista del corazón. La hermana de Jesulín de Ubrique (46) abandona, pues, Marbella, donde había fijado su residencia hasta la fecha junto a Masaveu. Hay que puntualizar que las últimas informaciones que había vertido JALEOS sobre Janeiro la ubicaban en la Costal del Sol junto a su madre, Carmen Bazán (75), que había dejado El Bosque, en Cádiz, para estar al lado de su hija.

Tal y como se informó entonces, la madre se trasladó el pasado verano al lado de su hija, quien, a su vez, se encontraba encargándose de la venta de la mansión Villa Asturias, donde estaba viviendo con su pareja Luis. En ese momento, se deslizó que la pareja estaba buscando una nueva casa en Marbella, pero esta información, a la luz de las últimas noticias, no se ajustaba a la verdad. Carmen y Masaveu ponían a la venta su casoplón -propiedad de Luis- porque ya pergeñaban su nueva vida en Portugal. Todo se gestó en pleno primer confinamiento.

Carmen paseando por su urbanización. Gtres

Así lo desliza a este periódico una fuente bien informada: "Desde antes del verano pasado ya estaban organizando su mudanza y ya sabían el tema de Portugal. Luis pasaba mucho tiempo fuera y ambos decidieron alojarse en un punto intermedio. Allí, Masaveu tiene mayor comodidad a la hora de desplazarse". Se explica así que las únicas razones de este traslado son laborales, y vienen unilateralmente por el empresario. Carmen, como ya hizo entonces, lo deja todo y lo acompaña. Eso sí, "no se va sin nada". Ya hay ofertas para ella también. Por un lado, este millonario -el patrimonio de los Masaveu se estima en unos 2.500 millones de euros, siendo la undécima fortuna de España, según Forbes-, se instaló definitivamente a finales de 2020 en Portugal tras la fusión entre Unicaja y Liberbank, como adelanta en exclusiva Semana.

Él pertenece al consejo de administración de esta última entidad, y allí, en el país vecino, ha fijado su centro de operaciones. No solo existe esta razón profesional para abandonar Marbella, apostilla la citada publicación. Luis forma parte del área inmobiliaria de la empresa familiar que tiene con sus hermanos, y en Portugal "le han ofrecido una importante cartera de casas", se sostiene a este periódico. Por esta razón, la pareja, de mutuo acuerdo y de forma totalmente consensuada, se afinca en Portugal. De momento, Masaveu ya está instalado y vive de alquiler en una de las mejores zonas del país. Su estancia tiene un carácter largoplacista y no se descarta que la pareja deje el alquiler para comprar en un futuro, según se hace constar.

Imagen de 'Villa Asturias', la casa que Carmen y Masaveu han puesto a la venta. Gtres

Por otro lado, se apunta a que Carmen Janeiro se mudará de forma definitiva "para el verano", aunque todo depende de la venta de la mansión, de la que se está encargando ella misma: "El día a día de Carmen en Marbella está consistiendo en acondicionar la casa y en enseñarla a futuros compradores". A su lado sigue estando, hasta el cierre de este artículo, su madre Carmen Bazán. Ella no los acompañará a Portugal, se vuelve a El Bosque, a su casa: "Es que Carmen nunca se planteó vivir con ellos de forma definitiva. Ese fue otro error que se publicó. Carmen pasa temporadas con su hija, pero nunca dejaría Cádiz".

Y añade esta fuente amiga: "Ella tiene su vida y su casa y sus amigos. Además, es una mujer que no le gusta molestar. Es independiente, aunque es verdad que el verano pasado se fue con Carmen porque le cogió miedo al coronavirus". De este modo, en las próximas semanas Bazán regresará a su casa. Eso sí, informa una buena amiga suya que en el verano se irá con su hija de nuevo. Aunque está muy contenta y a gusto con su hija en Marbella, "echa mucho de menos su casa y su día a día en El Bosque". Sobre todo, lo que más extraña es a sus nietos. No puede pasar demasiado tiempo sin verlos, "y eso que hablan por teléfono casi diariamente".

Una discreta vida, ahora en Portugal

Carmen Janeiro y Masaveu en noviembre de 2019 durante sus primeras imágenes en público. Gtres

Contaba hace un tiempo una buena fuente que fue Carmen Janeiro quien voluntariamente decidió arrinconar su mediático apellido, y toda la exposición que conllevaba, "para estar al lado de Luis". No fue ningún sacrificio. Como tampoco significa esto que ella no trabaje. Nada que ver. Ella está feliz con su autonomía económica. Es profesora de yoga y tiene "otros negocios" con empresas multiservicios. "No le va mal y ella gestiona su dinero", se apuntó para incidir en la cuestión. Es una pareja "súper casera", que no acostumbra a hacer vida social. Afincados en una de las urbanizaciones más prestigiosas de la ciudad andaluza, bautizada como la Milla de Oro marbellí, se desliza que "por no querer, ni siquiera salen ni entran juntos de casa".

Los fotógrafos que han estado haciendo guardia en su mansión aseguran que "es imposible" captarlos en una misma imagen. A pesar de que durante un tiempo, la Jesulina -como se la llamaba en los medios- estuvo muy presente en el papel cuché, desde 2014 se ha mantenido al margen de los flashes. Atravesó una depresión tras un accidente doméstico que la dejó en silla de ruedas durante más de dos años después de romperse la tibia y el peroné. En aquel entonces, Carmen rompió su relación con el exfutbolista César de Loma, con quien compartió una larga historia de amor durante una década. Tras ese oscuro periodo y un fracaso profesional, la hermana de Jesulín recuperó la sonrisa con Masaveu.

