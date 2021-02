La nueva vida de Carmen Bazán: se muda al chalé marbellí de su hija y el millonario Luis Masaveu

Carmen Bazán (75 años) ha tomado una importante decisión. Después de haber pasado toda su vida residiendo en Ubrique, cerca de sus hijos, la madre de Jesulín de Ubrique (46) ha decidido abandonar su localidad natal y mudarse a Marbella con su hija Carmen Janeiro (44). La matriarca de la finca Ambiciones, bastante afectada desde que falleció su exmarido Humberto Janeiro, y muy preocupada por la pandemia de la Covid, ha dejado su casa y ha comenzado una nueva vida con su única hija y la pareja de esta, Luis Masaveu, en el lujoso chalet marbellí en el que residen.

De este modo, la casa que Carmen Bazán posee en la localidad gaditana de El Bosque -muy cerca de Ambiciones- permanece cerrada a cal y canto. La madre del torero ha tapiado la puerta de su casa con una plancha de metal, además de instalar una alarma de seguridad, lo que indica que su mudanza a Marbella con su hija Carmen podría tratarse de algo definitivo, y no sólo de una escapada puntual. Cabe recordar que Carmen Janeiro hace vida en Marbella junto a su nueva pareja. Hace ocho años conoció al empresario Masaveu, miembro de una de las familias más ricas y a la vez discretas de España.

El patrimonio de los Masaveu se estima en unos 2.500 millones de euros, siendo la undécima fortuna de España, según Forbes. Desde que se conocieron, contó una persona que bien lo sabe a JALEOS, la máxima de Carmen y Luis ha sido la discreción. El perfil bajo. Vivir en una suerte de 'búnker' donde nada mediático salpique. Hace unas semanas, la pareja volvía a ocupar las páginas de una revista del corazón, que recogía en exclusiva que ambos venden su espectacular mansión de Marbella. Villa Asturias, donde han hecho vida estos ocho años de sólido e inalterable amor, y continúan haciéndola hasta que la operación llegue a término.

Contaba hace un tiempo una buena fuente que fue Carmen quien voluntariamente decidió arrinconar su mediático apellido, y toda la exposición que conllevaba, "para estar al lado de Luis". No fue ningún sacrificio, se apostilló. Como tampoco significa esto que ella no trabaje. Nada que ver. Ella está feliz con su autonomía económica, se explica. Es profesora de yoga y tiene "otros negocios" con empresas multiservicios. "No le va mal y ella gestiona su dinero", se apunta para incidir en la cuestión.

Esta mudanza de Carmen Bazán coincide con un nuevo capítulo en la guerra que María José Campanario (41) y Belén Esteban (47) mantienen desde hace 20 años, y que podría hacer saltar por los aires la paz de Ambiciones para siempre. Los insultos que la mujer de Jesulín dedica a la de San Blas en su última carta en redes sociales han tenido rápida contestación por parte de la colaboradora, que ha amenazado con desvelar información que tiene sobre la familia y con interponer demandas a aquellos que hablen sobre ella. Carmen Bazán, lejos de pronunciarse sobre esta cuestión, ha puesto tierra de por medio.

Lo cierto es que, sobre esta cuestión, en el seno de los Janeiro reina un silencio absoluto y, conscientes de que está a punto de estallar una guerra sin precedentes entre las dos mujeres de la vida del torero de Ubrique, su familia prefiere mantenerse al margen y no decantarse -al menos públicamente- por Belén o por María José. Víctor Janeiro se ha mostrado en las últimas horas esquivo y muy serio. El hermano menor de Jesulín huye en su coche para no tener que pronunciarse sobre esta nueva e inesperada guerra pública de la que parece que todavía quedan muchas batallas por librar.

A pesar de que durante un tiempo, la Jesulina -como se la llamaba en los medios- estuvo muy presente en el papel cuché, desde 2014 se ha mantenido al margen de los flashes. Atravesó una depresión tras un accidente doméstico que la dejó en silla de ruedas durante más de dos años después de romperse la tibia y el peroné. En aquel entonces, Carmen rompió su relación con el exfutbolista César de Loma, con quien compartió una larga historia de amor durante una década. Tras ese oscuro periodo y un fracaso profesional, la hermana de Jesulín recuperó la sonrisa con Masaveu. En junio de 2019, Luis Masaveu y Carmen fueron vistos en actitud cómplice en el parque de atracciones de Port Aventura, y, más tarde, las imágenes en su yate marbellí confirmaron su idilio millonario. El cambio de vida de la de Ubrique ha sido radical en estos años.

Así lo explicaba la protagonista a este medio hace un tiempo: "Me fui acercando al yoga y me ha ido modificando mis hábitos, sus efectos son maravillosos. Empecé con Javier Castro, un maestro que me llegó al alma y que poco a poco te va metiendo la filosofía yogui en el cuerpo y cada vez quieres más. Así que hice los cursos de profesora y ahora estoy ya preparada para impartir clases de Anusara, Iyengar, Ashtanga y Kundalini, incluso Vinyasa Flow".

