Los hermanos de Chris Rock, en pie de guerra contra Will Smith: "Te vamos a reventar"

La 94º edición de los premios Oscar será recordada por la bofetada que Will Smith (53 años) le propinó al presentador de la gala, Chris Rock (57) tras un desacertado chiste sobre la alopecia que sufre Jada Pinket-Smith (50). La reacción de los presentes en las butacas del Dolby Theatre fue de todos los tipos, pues algunos creyeron que era parte del guion y rieron, y otros quedaron atónitos ante la violenta escena. Pero, sin duda, a quienes más les afectó el golpe del actor al comediante es a los hermanos del conductor de la ceremonia.

Los Rock son nada menos que ocho hermanos, pero son dos de ellos -junto a Chris- los más mediáticos y quienes han salido en defensa de su familiar con todas sus fuerzas. Son un clan muy unido y por eso cuando atacan a uno de ellos, los más conocidos no dudan en responder públicamente, tal y como ha ocurrido en esta ocasión.

Tony y Kenny Rock han avivado aún más la polémica con sus últimas reacciones que se han recogido ya en medios de todo el mundo. Al igual que sucedió con el vídeo de la bofetada de los Oscar, que se hizo viral, ha ocurrido lo mismo con unas imágenes de Tony Rock, que también se gana la vida como comediante.

Secuencia de la bofetada

En una de sus últimas actuaciones, durante su monólogo, Tony decidió hablar de lo sucedido en los premios del cine con un tono muy rotundo y despectivo. "¡Estos no son los malditos Oscar! ¿Vas a golpear a mi maldito hermano porque tu perra te miró de reojo?", dice en una clara referencia al gesto que hizo Jada Pinkett cuando Chris Rock bromeó sobre su alopecia.

"Si traes tu culo hasta acá, no estás nominado a nada más que para estas malditas manos. Te vamos a reventar el resto del año, nigger. Cada vez que me veas hacer un show, ¡pum!", expresa el humorista como amenaza a Will Smith.

Tony Rock ya dejó claro en sus redes sociales que no aceptaba "en absoluto" el perdón del oscarizado actor, pero más tarde aseguró estar "dispuesto a reunirse con Will" en caso de que el intérprete pida hablar con su hermano y su familia por lo ocurrido en la gala.

Además, otro de sus hermanos, Kenny Rock, ofreció una tajante entrevista a Los Angeles Times en la que muestra su dolor y su decepción con Smith, ya que antes le tenían como un ejemplo perfecto para la comunidad afroamericana. Kenny asegura que ver el vídeo una y otra vez en los medios y las redes le "carcome" por dentro "porque has visto a uno de tus seres queridos siendo atacado. Y no hay nada que puedas hacer al respecto. Cada vez que veo los vídeos, es como una representación que sigue repitiéndose una y otra vez en mi cabeza".

En ese mismo sentido, Rock hace hincapié en que su hermano no atacó a Will y no merecía tal "humillante respuesta" ante los ojos de todo el planeta: "Mi hermano no era una amenaza para él y simplemente no le tenías respeto en ese momento. Lo menospreció frente a millones de personas que veían la ceremonia", sentencia.

