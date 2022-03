Adicciones, un matrimonio abierto y su problema de alopecia: todo sobre Jada, la mujer de Will Smith

La 94.ª edición de los premios Oscar quedará para siempre marcada por un desagradable incidente que nada tiene que ver con el motivo de la gala: celebrar el cine. El actor Will Smith (53 años), nominado -y ganador- por su papel protagonista en El método Williams, propinó una bofetada en directo al presentador y humorista Chris Rock (57) tras haber hecho un chiste relacionado con su esposa, Jada Pinkett-Smith (50), que sufre alopecia desde hace cuatro años.

"Jada, te quiero. Estoy deseando verte en La teniente O'Neil 2", pronunció Rock desde el escenario del emblemático Dolby Theatre en alusión directa al pelo rapado de Pinkett- Smith, comparándola con G.I. Jane, el personaje que interpretó Demi Moore (59) en la famosa película de Ridley Scott (84).

Sin pensárselo dos veces, y en un arrebato que ha sido condenado por todos, Smith se levantó de su asiento y se acercó hasta Rock para darle un golpe que dejaba a todos estupefactos, incluso se llegó a dudar si formaba parte del show. "Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu puta boca", le gritó Smith desde su asiento ante el desconcierto generalizado.

Pero ¿quién es Jada Pinkett-Smith, la mujer que lleva un cuarto de siglo junto a Will Smith? Jada Pinkett es actriz, cantante, compositora y empresaria. Su vida dio un giro radical de 180 grados cuando en diciembre de 1997 contrajo matrimonio con el también actor Will Smith, aunque mantuvo su apellido de soltera y le añadió el de su marido como segundo con guion medio.

Fruto de su longevo amor, que ha pasado por varias fases, y no siempre ha sido del todo sólido, nacieron dos hijos, los artistas Jaden (23) y Willow Smith (21). El primogénito de Jada con Smith -él tiene otro hijo, fruto de una relación anterior- protagonizó la película Karate Kid en 2010, con tan sólo 12 años, y la pequeña Willow, se lanzó al mundo de la música con 13, al interpretar su famoso tema: Whip my hair.

En la actualidad, Jada presenta un magacín que se emite en Facebook llamado Red Table Talk. En una entrevista en 2018, precisamente en su programa, la esposa de Will Smith confesó sufrir un problema de salud más común entre los hombres: alopecia. "Un día estaba en la ducha y de repente me di cuenta de que tenía puñados de pelos en mis manos. Y pensé Dios mío, me estoy quedando calva", expresó.

Lejos de asumirlo como un problema, Jada se ha erigido, por su naturalidad ante su problema de salud como un referente mundial de la alopecia femenina. Con respecto a su parcela más íntima, siempre se ha creído que los Smith eran una familia de cine. En cambio, en su mansión, de puertas hacia adentro sucedían cosas que después la propia pareja manifestó: adicciones por su parte e infidelidades que después derivaron en un matrimonio abierto.

Will Smith junto a su mujer, Jada, y sus tres hijos, en el 'photocall' de la fiesta de Vanity Fair. Gtres

"Nos hemos dado confianza y libertad el uno al otro. Y el matrimonio para nosotros no puede ser una prisión. No recomiendo este camino a nadie. Pero vivir esta libertad que hemos pactado y el apoyo incondicional que nos damos el uno al otro es, para mí, la definición más alta del amor", afirmó el recién oscarizado actor.

Por su parte, Jada confesó que compartía esa visión con su marido. "Will y yo somos una familia que nunca va a desaparecer. Nunca, así que dejemos atrás toda esa mierda de lo que se supone que debe ser una relación o un matrimonio convencional porque yo voy a estar a su lado, pase lo que pase".

"No hay nada en el mundo, nada, que ella pudiera hacer que pudiera significar el final de nuestra relación. Ella va a tener mi apoyo hasta que muera y os aseguro que es fantástico llegar a esta fase en una relación", concluyó Smith durante una entrevista en el rodaje de Gemini Man.

Respecto a sus adicciones, la actriz desveló que bebía desde mi joven, algo que hacía de forma natural y de manera diaria. "Para mí, beber vino tinto era como beberme un vaso de agua. Me acostumbré. Bebí mucho alcohol en el instituto, y cuando salí de él, pasé a mezclarlo todo: éxtasis, alcohol, marihuana...", reveló.

En estos delicados momentos en los que Will Smith se encuentra en el punto más álgido de su carrera -tras su triunfo en los Oscar- a la par que acaba de destruir su imagen pública por agredir en directo a un presentador en la ceremonia más importante del año dentro del sector al que se dedica, la familia parece mostrarse más unida que nunca. Prueba de ello es que en sus redes sociales, Jaden Smith ha mostrado apoyo a su padre con un mensaje claro: "And that's how we do it" ("Así es como lo hacemos").

