Ana Rosa Quintana reaparece con su marido y desvela sus deseos para el 2023 tras su año más difícil

La noche del viernes 25 de noviembre fue muy especial para Ana Rosa Quintana (66 años), que reaparecía, acompañada de su marido, para pasar una agradable velada junto a todos sus compañeros y amigos. Se trataba de la tradicional fiesta que cada año organiza su productora, Unicorn, y ella no podía faltar. Era su primera salida pública desde que regresó a televisión tras superar un cáncer de mama.

Muy guapa. con un abrigo blanco de peluche, zapatos de leopardo y sin soltar a Juan Muñoz, que ha sido su mejor apoyo durante los tiempos difíciles, la periodista atendía a los medios antes de entrar en la fiesta y hacía balance del pasado y el presente, mirando al futuro con ilusión. Dentro le esperaban muchos de sus compañeros, a excepción de Joaquín Prat (47), que fue la ausencia más destacada.

"Tenía ganas de fiesta, ya me tocaba. La verdad es que el año pasado no hubo por la sexta ola de la pandemia, aunque yo tampoco podría haber venido. Pero ahora ya estoy reincorporada y feliz. La verdad es que me encuentro estupendamente, como si no hubiera pasado nada", decía Ana Rosa.

Ana Rosa Quintana: "Cada mañana agradezco que tengo más impulso y más ganas de beberme la vida"

La pareja, a su llegada a la fiesta. Gtres.

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, la periodista no hace planes especiales: "Con la familia y ya veremos año". Lo que sí tiene claro es qué le pide al 2023. "Que siga como estoy ahora, porque el año pasado fue tan duro... Pero mira, se me ha olvidado, lo que hay que hacer es seguir adelante, recuperar tu vida y no pensar en eso. Bueno, y hacer caso a los médicos, pero sobre todo ser feliz y disfrutar de todo, salud, amor y que los míos estén bien", aseguraba.

También habló de su nueva imagen, a la que ya se está acostumbrando. Tuvo que cortarse el pelo a causa del tratamiento de quimioterapia. Ana Rosa habla de ello con total naturalidad: "Más que corte de pelo es lo que va saliendo... Cuando te empieza a salir quedaba muy raro y por lo menos me lo pongo rubio, que es algo siempre había querido".

Ilusión y esperanza son las palabras que definen este momento de su vida, en el que trata de no pensar en todo lo que ha tenido que pasar este 2022. Aún así, no hay que bajar la guardia, porque como ella misma explicó en su regreso a la televisión: "No estoy dada de alta, he terminado un tratamiento, me encuentro estupendamente, pero podré decir que estoy dada de alta dentro de cinco o seis años. He necesitado 16 sesiones de quimioterapia, 15 de radioterapia y dos intervenciones y cuando acabas con eso te queda un tratamiento de pastillas de 5 y de 2 años y con revisiones y analíticas casi todos los meses y revisiones con escáner y tal cada trimestre".

