Teresa Andrés tiene el traje de raya diplomática que enamorará a las más clásicas

No importa la ocasión ni el lugar en el que esté, Teresa Andrés (29 años) siempre presume de su elegancia y buen gusto para vestir. Sus looks son un total acierto y no pasan desapercibido por más sencillos y básicos que sean. Es el caso del outfit de traje que llevó recientemente para trabajar en Enea, la clínica estética que tiene en Alicante.

Tal y como mostró en sus stories de Instagram, Teresa Andrés se decantó por un conjunto azul marino de rayas diplomáticas, ideal para las más fan de los atuendos clásicos.

Se trata de un traje de tres piezas, de la marca made in Spain Basyco Jerez y formado por un pantalón de tiro alto y bota campana; un blazer de cuello solapa, bolsillos y cierre frontal; y un chaleco de escote pico y manga sisa con bolsillo delantero de vivo. Una serie de piezas muy versátiles que también pueden llevarse por separado y con un sinfín de combinaciones.

[Zara tiene la versión 'low cost' del top escote corazón que arrasa entre las 'influencers']

Teresa Andrés con un traje de raya diplomática de Basyco Jerez. Instagram

Cada pieza ha sido confeccionada en S y M y tiene su propio valor. Aquellas que quieran apostar por el look entero para imitar, de cierta forma, el estilismo de la influencer valenciana, tendrán que desembolsar 122,97 euros. Pero ahora, por un período de tiempo, podrá adquirirse por 108,97 euros.

Su compra, en cualquier caso, sería un total acierto. Por su estampado clásico, es un look que no pasa de moda, que puede llevarse durante años y en otro tipo de escenarios. Aunque la influencer lo escogió para ir al trabajo, el outfit bien puede lucirse en compromisos de carácter más informal.

Para completar el look y romper con la estética del monocolor y la raya diplomática, Teresa Andrés eligió unos zapatos en tono mostaza y un toque azul marido, de la firma Sveti Stefan. Se trata de unas slippers venecianas de terciopelo, valoradas en 72 euros. Sin embargo, por un tiempo limitado, han bajado su precio a 59 euros. Están disponibles desde la talla 36 hasta la 42.

Para mayor comodidad, Teresa Andrés le dio el toque final a su estilismo con un sencillo peinado. Al momento de hacerse la fotografía, la también empresaria se mostró con la melena recogida en una coleta baja. En cuanto al maquillaje, como es habitual la influencer optó por unas pinceladas que no recargaron el look y le dieron total protagonismo al traje de Basyco Jerez.

Sigue los temas que te interesan