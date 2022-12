Cristina Pedroche lleva el color Pantone 2023 a su maquillaje de fiesta, manicura incluida

En espera de que llegue su gran momento en las Campanadas, Cristina Pedroche (34 años) sigue dando algunas ideas maravillosas para los beauty looks de estas fiestas, reutilizable también en las demás épocas del año. El jueves 22 de diciembre visitó El Hormiguero y triunfó con su estilismo de pies a cabeza, dejando claro que adora el recientemente nombrado Color Pantone 2023.

La presentadora eligió un vestido de la tonalidad Viva Magenta firmado por la marca española Capriche, que es una de sus preferidas, y lo combinó con maquillaje a juego. ¿Quién dijo que el fucsia no era para morenas? Nada más lejos de la realidad. Su estilista de cabecera, Carolina Moreno Azabal, ha creado para ella un total look perfecto.

Pedroche luce una base de tono medio que se funde con el tono natural de su piel y le da un acabado muy jugoso y satinado. La explosión del rosa comienza en los párpados con una sombra que cubre toda la banana del ojo, del lagrimal hasta el rabillo. Para darle ese toque festivo que viene tan bien en Navidad, se ha añadido unos brillantitos.

Es clave marcar y delinear bien las cejas para abrir la mirada, luego sólo se necesita iluminar un poco el arco y aplicar una buena dosis de máscara. ¡Parte superior lista! Para no recargar el maquillaje, Cristina ha optado por un tono bronceado para el colorete y gloss transparente en los labios.

El color Pantone vuelve a estar presente en la manicura. Con un matiz algo más flúor, igual que el vestido, las uñas son protagonistas, de largo medio y acabadas en punta. Se las han hecho en el centro Santum, ubicado en el norte de Madrid.

Además de los detalles del make-up no se puede pasar por alto su pelazo que es la guinda del look. Pedroche ha vuelto a lucir su melena XL de estilo afro, con marcados rizos tipo muelle. Su peluquero fetiche, Óscar Lozano, ha decidido que este era el toque que necesitaba para que su oda al Viva Magenta quedara aún más llamativa. No es la primera vez que lo luce y seguro que no será la última, porque ella misma confiesa que le encanta.

Esta será una de las últimas apariciones antes del gran día. Aunque siempre lo mantiene bajo secreto, este año la madrileña ya ha adelantado que el 31 de diciembre sorprenderá con un outfit en el que el body painting tiene mucha importancia.

