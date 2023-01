Harry, en el diván: "un duelo mal curado" le ha provocado un "resentimiento atroz", según los psiquiatras

Por fin ha llegado el día. Este martes, día 10 de enero, se publica el libro de memorias del príncipe Harry (38 años), Spare -En llo qua sombra-. Un estreno mundial que pone en jaque a la Familia Real británica, pues todo aquel que adquiera el ejemplar podrá conocer de primera mano las vivencias del hijo mejor de Carlos III (74), que narra con todo lujo de detalles los episodios que marcaron su vida.

El duque de Sussex lleva meses desvelando detalles muy íntimos y desconocidos, pero esta publicación es la estocada final a la Familia Real británica, que ha visto cómo su miembro más díscolo ha protagonizado desde entrevistas en prime time a una docu-serie realizada por Netflix. Declaraciones de lo más feroces con las que ha cargado sin miramientos contra su entorno más íntimo y con las que ha sorprendido a todo el mundo, ya que ningún otro royal había realizado una maniobra así. Ni siquiera su tío abuelo el rey Eduardo VIII, quien abdicó para vivir su vida lejos de la Corona.

Un relato íntimo que, además de una gran polémica, ha llevado a muchas personas a preguntarse qué es lo que ha llevado al duque de Sussex a hacer pública su biografía. Una respuesta que EL ESPAÑOL ha logrado resolver gracias a varios expertos psicólogos y psiquiatras que han llegado a una conclusión similar: tiene un trauma infantil.

[Harry acusa a Carlos de no defender a Meghan cuando 'The Sun' dijo que había que "lanzarle excrementos"]

Portada de las memorias del príncipe Harry.

Isabel Muñoz, doctora en Psicología y CCO de Therapy Chat, opina que el príncipe Harry sufre un duelo patológico a raíz de la muerte de su madre, que sería el comienzo de su trauma infantil, pero también por el hecho de haber crecido con la figura de un padre ausente. "Lo que está mostrando es el resentimiento que tiene hacia la Casa Real, es decir, hacia su familia", explica. La publicación del libro sería, por lo tanto, "una forma de vengarse de lo que considera que le han hecho, del maltrato que ha sufrido".

"Harry considera que no ha sido protegido, cuidado y querido como él quería y por eso se centra en la venganza hacia su familia", sigue Muñoz. Y continúa: "Por lo que se ve, todavía no ha sido capaz de elaborar correctamente su vida. Hablamos probablemente de una falta de madurez, una falta de preparación y un duelo persistente en el tiempo".

"Tiene un resentimiento atroz al considerar que no he sido protegido en su infancia. Le han podido tratar fenomenal y educarle en los mejores colegios, pero si él no siente que haya sido protegido cuando tenía miedo o ha sentido dolor, en vez de elaborarlo en terapia, se ha enquistado. Con respecto a su madre, remarca la gran comparación que hace entre esta y su mujer, Meghan Markle (42).

"Todo el rato quiere tener presente a su madre, la quiere revivir, y parece hacerlo con una comparación de su esposa". Además, remarca los celos que tendría de su hermano, el príncipe Guillermo (40). "Los segundos hijos suelen tener problemas para conocer cuál es su sitio. Suelen llamar la atención para que toda la atención no la tenga su hermano. Pero en una persona equilibrada no pasaría eso, pero él tiene una personalidad mal construida".

Por su parte, el psiquiatra Íñigo Rubio y la psicóloga Natalia Sanz, de ADI Psicoterapia, comparten con EL ESPAÑOL la "sensación de que el príncipe Harry no ha llevado a cabo un duelo sano de la muerte de su madre", sucedida hace más de 26 años. "Según sus declaraciones, parece que esto le ha generado una gran cantidad de culpa que le ha llevado a querer autodestruirse", primero mediante el abuso de drogas y alcohol, que él mismo reconoce en Spare, y ahora redirigiendo esa agresividad a su familia y a la prensa británica.

El príncipe Harry junto a su madre, Diana de Gales, y su hermano, el príncipe Guillermo, en una imagen de archivo. Gtres

"Este libro sería una forma de reivindicar su relato, de demostrar que ha vivido situaciones dramáticas y que la culpa es de los tabloides y su familia", afirman los expertos. Si bien para Rubio y Sanz compartir sus vivencias podría ser parte del "proceso terapéutico", consideran que el duque de Sussex debería dar un paso más e "integrar la culpa" para que no esté tan polarizado. "El proceso de madurar acaba cuando tú eres capaz de entender que los demás son buenos y son malos, y tú eres bueno y eres malo".

Coinciden también en que Harry está buscando identificarse con la figura de su madre, quizás con intención "de sentirse más cerca de ella a través de una forma de actuación muy similar al que ella había utilizado. Serle fiel comportándose como ella".

La psicóloga Marta Panizo, directora de Catarsis Psicología, gabinete online de psicología, también coincide en la existencia de trauma infantil a raíz del fallecimiento prematuro de Lady Di. Este suceso, sumado a "el haber nacido en un sistema tan opresor, el estar a la sombra de su hermano mayor y el haber tenido una mala gestión del duelo y la envidia", además del rechazo de su mujer, habrían llevado al príncipe Harry a pensar un "ya no tengo más que perder".

Diana de Gales y Harry de Inglaterra en una imagen de los años 90. Gtres

Para Panizo, el compartir sus vivencias más íntimas serían una forma de "dar forma al trauma que ha vivido. Él no quiere ser cómplice y su forma de sanar es separarse de todo ello y hacerlo público. Puede parecer una venganza, pero si se mira desde su perspectiva, podría tener sentido".

Su objetivo, según la experta, bien podría ser querer romper el trauma generacional y de dejar de repetir los patrones que ha recibido en su infancia. "Parece que está intentando hacer una ruptura de su trauma, siendo el eslabón que no sigue la cadena", sentencia.

Primeras consecuencias

Si bien la Familia Real mantiene un silencio ensordecedor, el rey Carlos ha tomado una decisión que afecta directamente a su hijo menor. Una fuente cercana a la Casa Real, consultadas por The Sunday Times, la publicación dominical del periódico The Times, ha desvelado que el duque de Sussex ha sido apartado del guion de coronación de Carlos III, prevista para el próximo 6 de mayo en la Abadía de Westminster.

El príncipe Harry junto a su mujer, su padre, su hermano y su cuñada, en una imagen de archivo. Gtres

El protagonismo será entonces para el príncipe Guillermo (40), quien también ha tomado la decisión de no responder públicamente a su hermano pequeño. Así lo ha afirmado el periódico británico The Times, que tras hablar con amigos cercanos del príncipe de Gales ha afirmado que Guillermo no actuará con venganza y mantendrá una postura digna y respetuosa por el bien de la Casa Real.

"Él no tomará represalias, nunca lo haría, porque es digno e increíblemente leal. Guillermo es presa fácil porque Harry sabe que no tomará represalias. ¿Cuántos tiros puedes darle a un pichón parado? Es cruel, cobarde y muy triste que Guillermo siga recibiendo golpes. Se está callando por el bien de su familia y del país", asegura una de las fuentes consultada por el citado medio.

Las consecuencias se quedan para el terreno más privado y es que Spare ha sido la gota que ha colmado el vaso de la Familia Real. Pero también de miles de ciudadanos británicos, que han sentenciado definitivamente al príncipe Harry, de hecho, su popularidad ha caído a mínimos y según el portal especializado YouGov tan solo el 26% de los ciudadanos británicos tiene una "opinión positiva" sobre él.

Sigue los temas que te interesan