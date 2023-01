Alba Díaz, la hija de Vicky Martín Berrocal, enamorada de nuevo: descubrimos a su novio futbolista

Alba Díaz (23 años), la única hija en común entre la diseñadora Vicky Martín Berrocal (49) y el torero Manuel Díaz 'El Cordobés' (54), está de nuevo enamorada según ha podido confirmar EL ESPAÑOL en exclusiva.

La it-girl, que siempre ha sido muy discreta en relación con su vida amorosa -pero tampoco ha ocultado cuando ha estado feliz junto a un hombre- se encuentra en uno de sus momentos más dulces.

La persona que hace sonreír a Alba Díaz en el plano sentimental se llama Alberto García Delgado, tiene 25 años, es natural de Sevilla y es futbolista profesional. El joven, tal y como puede aseverar este periódico, milita en las filas del equipo de fútbol sala ElPozo Murcia Costa Cálida FS.

[Alba Díaz desvela cuál es la barra de labios que no se quita y que conquista a sus seguidoras]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alberto (@albertogd6)

Según fuentes cercanas a la pareja, "la relación empezó hace bastantes meses, antes del verano o durante el verano, lo que pasa es que los dos prefieren no mencionarse mutuamente en las redes sociales. Aunque tampoco se esconden, ¿eh? Ella se escapa a Murcia siempre que puede y él también va a verla ella cuando tiene libre y se lo permiten los partidos y los entrenamientos. Siempre están entre Madrid, Murcia y Sevilla".

Efectivamente, Alberto es uno más en el clan Díaz Martín. La Nochebuena pasada la celebró junto a su pareja en casa de Manuel Díaz y Virginia Troconis (43), en la finca de Sevilla, lo que ellos familiarmente conocen como "el campo". Ídem respecto al día 31 de diciembre. Junto a ellos también estaban los hermanos pequeños de Alba Díaz, fruto del matrimonio de su padre con la empresaria venezolana: Manuel, que cumplió 18 años el pasado verano, y Triana, que en octubre, el mismo mes de Alba, cumplió 15.

[Alba Díaz Martín tiene la clave para llevar un estilo 'total denim' en invierno]

Para dar la bienvenida al nuevo año, Alba y Alberto fueron a la casa de El Rocío propiedad de la familia Martín Berrocal. Victoria Martín Serrano, abuela de Alba, es la mejor de las anfitrionas y la pareja disfrutó de las maravillosas comidas que cocina la madre de Vicky y Rocío Martín Berrocal (40).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alberto (@albertogd6)

Hace unos días, Alberto y Alba pasaban sus últimas horas juntos en Madrid. Para deleitar, aún más, a su razón de amor, la influencer preparó unas impresionantes hamburguesas caseras a las que también se unirían su madre y su tía. Al día siguiente, el futbolista se marchó a Murcia, donde reside, para jugar el primer partido del año. Un encuentro que acabó con derrota y así lo mismo lo recogió él en su perfil de Instagram.

"Muy dolido por la derrota de ayer. No queda otra que pedir perdón, ahora más que nunca hay que seguir trabajando, luchar siempre hasta el final y devolver a este club el sitio donde merece estar. Gracias a todos los que se desplazaron y, gracias de nuevo, a toda la afición. No dudéis de que volveremos más fuertes", posteó Alberto García junto a una imagen suya en un momento del partido.

Para calmar, en la medida de lo posible, el dolor de su pareja, Alba Díaz respondió lo siguiente a ese post: "En la vida, para lograr tus sueños, lo más importante es tener constancia y actitud. Y tú de eso tienes para dar y regalar. Sigue gritando tu sueño… todo llega", replicó la influencer y graduada en Business & Communications.

Alba y el amor

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ALBA (@albadiazmartin)

La única relación conocida de Alba Díaz Martín desde que cumpliera su mayoría de edad hace ya cinco años fue la que mantuvo con el empresario Javier Calle Mora (36). Un romance de idas y vueltas por el que ella apostó sobremanera, al tratarse no sólo de su primer gran amor, sino de una persona muy querida por su familia y al que conocía desde hacía mucho tiempo. Finalmente, no pudo ser. Ahora la influencer sonríe junto a alguien que la hace feliz, que la quiere, la mima, la escucha, la comprende y la acompaña. No hay mejor manera de empezar 2023.

Sigue los temas que te interesan