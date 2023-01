El imperio de Bizarrap, el artista de los 5.000 millones que produce para Shakira, Quevedo o Duki

Cuando Gonzalo Julián Conde ingresó en la Universidad de Buenos Aires para estudiar un grado en Marketing, nadie imaginó, ni siquiera él, que cinco años después sería uno de los productores musicales más solicitados del mundo. Oculto bajo una gorra, unas prominentes gafas de sol y su peculiar apodo, Bizarrap o BZRP, el joven músico de 24 años ha escalado a lo más alto del podio de las listas musicales. Ha dinamitado todas las estadísticas en plataformas, ha amasado una fortuna de millones de euros y ha colaborado con algunos de los artistas musicales más reputados del siglo XXI.

El DJ, compositor, productor discográfico y genio de los negocios argentino ha vuelto a ser noticia gracias a su última sesión musical, firmada junto a Shakira. La BZRP Music Sessions #53 es un dardo envenenado de la artista colombiana contra su expareja, el futbolista catalán Gerard Piqué. La letra, que ha sido aplaudida por personalidades como Macarena Olona y criticada por otros por su resentimiento, no tiene desperdicio:

"Una loba como yo no está para novatos. Una loba como yo no está pa' tipos como tú. A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú [...] Yo sólo hago música, perdón que te sal-pique". El vídeo del escarnio contra el ex del Barça ha cosechado 27 millones de visitas en el canal de YouTube de Bizarrap en menos de 24 horas, lo que consolida al dj como una de las figuras más relevantes del panorama musical contemporáneo.

El imperio de Bizarrap, el genio millonario que convierte a los músicos en leyenda

Sus 17 millones y medio de suscriptores en su canal y su popularidad entre los jóvenes lo convierten en un reclamo perfecto para aquellos artistas –la mayoría ya consolidados, como Shakira– que quieren infiltrar sus temas y colaboraciones en las listas de Spotify de los fans de la música urbana o, simplemente, probar nuevos ritmos. La legión de seguidores de BZRP, mayoritariamente pertenecientes a la generación Z, lo convierten en una plataforma perfecta para que artistas ya consolidados se abran camino entre el público juvenil o expandan aún más su esfera de influencia.

No en vano a Bizarrap lo han apodado 'el Rey Midas de la música urbana'. Algunas de sus sesiones, como la BZRP Music Sessions #52 que firmó junto al canario Quevedo, han batido récords con cifras alucinantes. Sin ir más lejos, esta sesión se convirtió en la más escuchada del mundo en Spotify, la plataforma preferida de los nativos digitales, y en el vídeo de más éxito de la cuenta del artista, con 417 millones de reproducciones.

[Cómo es un Twingo, el coche al que se refiere Shakira en la sesión con Bizarrap]

¿Cómo ha llegado este joven argentino convertirse en uno de los perfiles de mayor éxito de la música urbana? Más que talento musical, de lo que goza BZRP es de una habilidad sobrenatural para apostar a caballos ganadores. Por eso, cuando aún estudiaba Marketing en Buenos Aires, Warner Music lo fichó para su equipo. Tenía buen ojo para prever qué canciones se convertirían en éxitos. Una habilidad innata que desarrolló desde joven, mientras escuchaba a Radiohead o David Guetta.

Sin embargo, Gonzalo Julián Conde era una rara avis, un joven independiente que prefería ir por libre. Su trabajo en Warner hacía cada vez más difícil compatibilizar las batallas de rap que organizaba con diferentes artistas freestyle, donde comenzó su periplo musical digital, con su trabajo para la multinacional. Finalmente, decidió cesar su contrato con warner, ya que sus sesiones musicales le daban más dinero que su propio sueldo.

['Quevedo Kills the Music': el Trap Canario Revienta Spotify y Reinventa la Industria]

Bizarrap comenzó en 2017 organizando batallas de rap de estilo libre. El 17 de noviembre de 2018 publicó su primera BZRP Freestyle Session junto a Kodigo. Fue un éxito rotundo que llamó la atención de otros artistas. Poco a poco, por su cuarto de Ramos Mejía comenzaron a desfilar artistas como Sony, Lit Killah, Acru o Ecko. El 9 de febrero de 2019 lanzó su primer BZRP Music Sessions, la #1, junto a Bhavi. Nuevo pelotazo que logró que artistas como Nicki Nicole, Don Patricio, Nathy Peluso, Snow Tha Product, Anuel AA, Residente y Paulo Londra colaboraran con él.

Su gran éxito llegaría hace 6 meses con la Quédate de Quevedo, su sesión 52, con la que batió todos sus récords. Bizarrap se convirtió en el primer argentino en lograr el número uno global en Spotify: 62 millones de reproducciones en menos de un mes (324 millones actualmente). Durante varios días llegó a ser la canción más escuchada en doce países de habla hispana, entre ellos España, Argentina, Uruguay, Colombia y Venezuela. Un hito que ahora busca superar con su colaboración junto a Shakira.

Es difícil calcular el imperio que ha erigido BZRP a su corta edad. Según datos ofrecidos por plataformas especializadas en música, Spotify paga entre 0,003 y 0,005 dólares por reproducción, mientras que YouTube lo reduce a 0,0006. Con la calculadora en la mano, la sesión de BZRP con Quevedo podría haberle embolsado tan sólo en Spotify entre 972.000 y 1.620.000 dólares. El artista tiene 35 millones de oyentes mensuales, lo que podría granjearle, sólo en esta plataforma, 140.000 euros. En dos años Spotify podría haberle reportado alrededor de 3 millones y medio de euros.

En los últimos 90 días la cuenta de Bizarrap ha obtenido 845 millones de visitas, que a 0,0006 darían 507.000 dólares. Sin embargo, sus tan sólo 80 vídeos publicados suman un total de 5.938 millones de reproducciones, lo que sumaría otros 3 millones de dólares. Hay quien estima que su fortuna se encontraría entre los 8 y los 9 millones, pero son sólo proyecciones, porque no se cuenta ni los contratos de publicidad de los posibles anunciantes ni el dinero obtenido por otras plataformas menores. Puede que su imperio, realmente, sea mucho mayor.

Sigue los temas que te interesan