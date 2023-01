La demoledora canción de Shakira con Bizarrap: "Yo solo hago música, perdón que te sal...pique"

La expectación era máxima. Las redes sociales estaban revolucionadas por la inesperada colaboración entre dos de los artistas del momento, y más todavía tras la filtración de algunas frases demoledoras de la letra de la canción. Ese "una loba como yo no está pa' tipos como tú" que sobrevoló el cielo de Miami hace un par de días en forma de pancarta. Pero ya está aquí el resultado de la sesión del productor y dj argentino Bizarrap con Shakira. La Music Sessions #53 es un auténtico bombazo, aunque casi más por el mensaje que esconde contra Gerard Piqué y su nueva pareja, que por cuestiones puramente musicales.

El tema, que se ha publicado a la una de la madrugada de este jueves (hora española) y ha conseguido más de tres millones de visualizaciones en menos de una hora, tiene un estilo que recuerda al pop electrónico de los 80, con multitud de efectos de sonido distorsionados. BZRP incluso sorprende tocando un teclado electrónico, algo que no había hecho hasta ahora en sus sesiones. Como es habitual en él, realiza varios cambios de ritmo a lo largo de la canción, aunque no llega a haber ningún momento en el que explote el tema.

El productor argentino también juega con los efectos de sonido. Un gran ejemplo es cuando Shakira canta "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan", donde se escucha el sonido de una caja registradora.

El estilo ochentero de la canción se traslada también al campo visual. Además de que la cantante lleva ropa de color fluorescente -muy en la línea de la moda de los 80-, hay un momento en el que se convierte en un dibujo, recordando sin duda al videoclip del éxito Take on me de A-ha, publicado en 1985.

Dardos contra Piqué

Pese a la filtración de parte de la letra, la canción no ha dejado indiferente a nadie, y es que se trata de una clara tiradera contra Gerard Piqué y su nueva pareja. Desde el principio, la artista colombiana deja claro el rumbo del tema afirmando: "Tanto que te las das de campeón / Y cuando te necesitaba diste tu peor versión", en referencia a la ruptura, que se produjo en plena crisis de salud de su padre y con problemas judiciales con Hacienda.

Shakira aprovecha para desquitarse de los últimos meses de tensión que ha vivido, reprochando al exjugador del Barça que "me dejaste de vecina a la suegra / Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda"; para acabar añadiendo: "Te creíste que me heriste y me volviste más dura / Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan".

La cantante no se anda con remilgos y confirma que "esto es pa' que te mortifique', mastique' y trague', trague' y mastique' / Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliquе' / Entendí que no es culpa mía quе te critiquen / Yo solo hago música, perdón que te sal...pique".

En el estribillo repite que "una loba como yo no está pa' tipos como tú / A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú"; y se vuelve a referir a la nueva novia de Piqué añadiendo que "Tiene nombre de persona buena / Claramente / Es igualita que tú / Pa' tipos como tú".

Pese a los dardos de la canción contra Piqué, Shakira asegura que "cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo" y le da una sugerencia: "Vas acelera'o, dale despacio / Ah, mucho gimnasio / Pero trabaja el cerebro un poquito también".

Después de sus colaboraciones con Rauw Alejandro (Te felicito) y Ozuna (Melancolía), canciones también cargadas de indirectas, Shakira se ha aliado con una de las grandes figuras de la industria musical del 2022 para seguir disparando mensajes subliminales y aprovechando su momento de inspiración creativa, como ella misma ha reconocido.

La cantante ha sido la protagonista de la entrega número 53 de las Bizarrap Music Sessions, un fenómeno iniciado en 2019 y que ha gestado auténticos exitazos a nivel mundial como el de Quédate con el canario Quevedo.

Letra completa

(Pa' tipos como tú, uh-uh-uh-uh)

Oh-oh (Oh-oh)

(Pa' tipos como tú, uh-uh-uh-uh)

Perdón, ya cogí otro avión

Aquí no vuelvo, no quiero otra decepción

Tanto que te las das de campeón

Y cuando te necesitaba diste tu peor versión

Sorry, baby, hace rato

Que yo debí botar ese gato

Una loba como yo no está pa' novato'

Una loba como yo no está pa' tipos como tú, uh-uh-uh-uh

Pa' tipos como tú, uh-uh-uh-uh

A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú, uh-uh-uh-uh

Oh-oh, oh-oh

Esto es pa' que te mortifique', mastique' y trague', trague' y mastique'

Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliquе'

Entendí que no es culpa mía quе te critiquen

Yo solo hago música, perdón que te sal...pique

Me dejaste de vecina a la suegra

Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda

Te creíste que me heriste y me volviste más dura

Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan

Tiene nombre de persona buena

Claramente no es como suena

Tiene nombre de persona buena

Claramente

Es igualita que tú, uh-uh-uh-uh

Pa' tipos como tú, uh-uh-uh-uh

A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú, uh-uh-uh-uh

Oh-oh, oh-oh

Del amor al odio hay un paso

Por acá no vuelva', hazme caso

Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo

No sé ni qué es lo que te pasó

'Tás tan raro que ni te distingo

Yo valgo por dos de 22

Cambiaste un Ferrari por un Twingo

Cambiaste un Rolex por un Casio

Vas acelera'o, dale despacio

Ah, mucho gimnasio

Pero trabaja el cerebro un poquito también

Fotos por donde me ven

Aquí me siento un rehén, por mí todo bien

Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella, que venga también

Tiene nombre de persona buena (Uh-uh-uh-uh)

Claramente no es como suena (Uh-uh-uh-uh)

Tiene nombre de persona buena (Uh-uh-uh-uh)

Y una loba como yo no está pa' tipos como tú, uh-uh-uh-uh

Pa' tipos como tú, uh-uh-uh-uh

A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú, uh-uh-uh-uh

Oh-oh, oh-oh

Uh-uh-uh-uh (Pa' tipos, pa'-pa'-pa' tipos como—)

Pa' tipos como tú, uh-uh-uh-uh (Pa' tipos, pa'-pa'-pa' tipos como—)

A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú, uh-uh-uh-uh

It's a wrap

Oh-oh, oh-oh

Ya está, chao

