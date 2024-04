Taylor Swift es 'la más grande': su nuevo disco bate todos los récords de 'streaming'

Taylor Swift en un concierto en Australia de 'The Eras Tour'. Foto: AAPIMAGE / DPA -

Era de esperar que Taylor Swift arrasara con su nuevo trabajo, The Tortured Poets Department, pero las cifras que está logrando este disco doble de 31 canciones son absolutamente escandalosas.

La cantante nacida en West Reading, Pensilvania, ha colocado las 16 canciones de la cara A del disco en los 16 primeros puestos del Top 50 Global de Spotify, mientras que la cara B al completo ha logrado colarse en la misma lista, entre los puestos 20 y 42.

Todas las canciones rebasan además las 4 millones de escuchas, siendo Fortnight, el tema de apertura en el que colabora con Post Malone, el que más veces ha sido reproducido, por encima de 25 millones de veces. Es la canción más escuchada en un solo día de la historia de la plataforma de streaming.

Taylor Swift ya ostentaba un buen número de récords en su carrera. Con su gira de conciertos The Eras Tour, que comenzó en marzo de 2023, rompió la barrera de los 1.000 millones de dólares de beneficios por primera vez en la historia. La cifra podría duplicarse ya que se prolonga durante 2024, con paradas el 29 y 30 de mayo en el Santiago Bernabeu.

['The Tortured Poets Department': Taylor Swift convierte su ruptura en un disco terapéutico]

Más récords: es, por encima de Elvis, la solista con mayor número de semanas en el número 1 de la lista Billboard, la primera mujer en colocar cuatro álbumes simultáneamente en la misma lista (y la segunda persona en hacerlo en vida), la primera que que consigue que 13 de sus discos debuten en el número 1... De manera que con The Tortured Poets Department solo puede batirse a sí misma.

Y así lo ha hecho: en total, el disco ha rebasado los 300 millones de streams en un día, doblando los resultados del disco que tenía el récord hasta ahora, Midnights, de la proìa Taylor Swift (186 millones de streams en su jornada de estreno). El tercer disco de la lista es también de la cantante, 1986 (Taylor's Version).

Mientras van cayendo los récords en Spotify, es de suponer que las ventas físicas del disco deben de estar también por las nubes, ya sea en CD, en vinilo o en cassette.

El objetivo parece ser alcanzar las 2 millones de copias en su primera semana, algo francamente ambicioso en los tiempos que corren, donde más de 1 millón es prácticamente una quimera. Excepto para Swift, claro, que con Midnights logró 1,6 millones de copias vendidas.

Nombrada por la revista Time Persona del Año en 2023, con un capital personal de 1.100 millones de dólares según Forbes, viviendo un romance con la estrella de la NFL Travis Kelcey... La cantante experimenta un momento de ensueño que no parece tener final.

Disco doble por sorpresa

The Tortured Poets Department se convirtió por sorpresa en un disco doble de 31 canciones: The Anthology.

"Sorpresa de las 2 de la madrugada: The Tortured Poets Department es un álbum doble secreto", anunciaba Swift en Instagram poco después de lanzar las primeras 16 canciones, el pasado viernes 19 de abril.

"He escrito muchísima poesía torturada en los últimos dos años y quería compartirla con todos vosotros, así que aquí está la segunda entrega de TTPD: The Anthology", continuaba la cantante. "Quince canciones nuevas. Ahora la historia ya no es mía, es toda vuestra".

La artista había anunciado la existencia de este nuevo trabajo en la entrega de premios de los Grammy 2024, y había mantenido un secretismo total acerca de las canciones o de las colaboraciones -dos, con Florence+The Machine y Post Malone-, y solo dejó ver algunas letras de los temas.

[Taylor Swift hace historia en los Grammy y se convierte en la única artista con cuatro premios al mejor álbum]

Swift anunció el 'single' del disco unas horas antes del lanzamiento completo, que es precisamente su colaboración Post Malone, a quien Swift ha agradecido su "magia" y "experimentación musical'. Sin embargo, el disco se había filtrado online al completo unas horas antes, a lo largo del pasado jueves.

La artista ha explicado en redes sociales que se trata de una antología de canciones que "reflejan" acontecimientos, opiniones y sentimientos de un momento "fugaz, fatalista, sensacional y doloroso".

The Tortured Poets Department aborda la ruptura de la relación que Swift mantuvo con el actor Joe Alwyn, los problemas que vivió la pareja y el ejercicio de terapia tras el final de la ensoñación.