Pedro Almodóvar compite por el León de Oro en Venecia con 'La habitación de al lado'

Pedro Almodóvar competirá por el León de Oro de Venecia con su nuevo filme, La habitación de al lado. La película, que llega a las salas el próximo 18 de octubre, está protagonizada por Tilda Swinton y Julianne Moore junto a John Turturro y se trata de su primer largometraje rodado íntegramente en inglés.

Rodada entre Madrid y Nueva York, con el apoyo de Movistar Plus+, la película cuenta también con la participación de Alessandro Nivola, Juan Diego Botto, Raúl Arévalo, Melina Matthews y Victoria Luengo, entre otros.

La historia de La habitación de al lado es la de una madre muy imperfecta y una hija rencorosa separadas por un gran malentendido. Entre ambas, otra mujer, Ingrid (Julianne Moore), amiga de la madre, es depositaria del dolor y la amargura de ambas. Martha, la madre (interpretada por Tilda Swinton), es reportera de guerra e Ingrid novelista de autoficción.

La película habla de la crueldad sin límites de las guerras, de los modos tan distintos en que las dos escritoras se acercan y escriben sobre la realidad, habla de la muerte, de la amistad y del placer sexual como los mejores aliados para luchar contra el horror.

Y también habla del dulce despertar con los trinos de los pájaros, en una casa construida en plena reserva natural en New England, donde las dos amigas viven una situación extrema y extrañamente dulce.

El cineasta manchego había rodado ya en la lengua de Shakespeare los cortometrajes La voz humana, protagonizado también por Tilda Swinton, y Extraña forma de vida, con Ethan Hawke y Pedro Pascal, que se estrenaron mundialmente en los Festivales de Venecia y Cannes, respectivamente.

Almodóvar viajó por primera vez a Venecia con Entre tinieblas en 1983. En 1988 conquistó el premio al mejor guion por Mujeres al borde de un ataque de nervios. En 2019, recibió el León de Oro honorífico.

El director manchego se enfrenta con La habitación de al lado a grandes directores y esperadas películas en la sección oficial. Destaca Joker: Folie à Deux, continuación de Joker (2019), con la que Todd Phillips logró el León de Oro y que añade al villano interpretado por Joaquin Phoenix a la Harley Quinn de Lady Gaga. También es muy esperado el biopic Maria, en el que Angelina Jolie interpreta a la diva de la lírica Maria Callas bajo la dirección del chileno Pablo Larrain.

En la sección oficial también aparecen los nuevos trabajos del italiano Luca Guadagnino (Queer), del brasileño Walter Salles (I'm Still Here) o del australiano Justin Kurzel (The Order). Mientras que El Jockey, la nueva película del argentino Luis Ortega (El Ángel), que también compite por el León de Oro, cuenta con dinero español en la producción y con la actriz española Úrsula Corberó.

Más españoles

En la sección Orizzonti, competirá el filme español Marco, nuevo trabajo de Aitor Arregi y Jon Garaño (La trinchera infinita, Handia, Loreak) inspirado en la historia real de Enric Marco quien, durante años, hizo creer que había sido un superviviente de un campo de concentración nazi.

El ganador de tres premios Goya Eduard Fernández es el encargado de dar vida a Enric Marco, junto a él la actriz Nathalie Poza (La boda de Rosa, Mientras dure la guerra), que interpreta a Laura, la esposa de Marco.

Con guion de Aitor Arregi, Jon Garaño, Jorge Gil y Jose Mari Goenaga, Marco es un thriller dramático inspirado en hechos reales. Es la historia de un deportado que nunca existió, el relato de la vida de un hombre que durante años fue capaz de mantener, ante la opinión pública y su propia familia, una mentira difícil de imaginar: que había estado prisionero en un campo de concentración nazi.

Y, fuera de competición, aparece la serie Los nuevos años, el nuevo trabajo de Rodrigo Sorogoyen. El cineasta ha creado la historia para Movistar Plus+ junto a Sara Cano y Paula Fabra, ejerce de productor ejecutivo y dirige 4 de los 10 episodios de 50 minutos. Sandra Romero y David Martin de los Santos se encargan del resto de capitulos.

Francesco Carril e Iria del Río, en Los años nuevos. Foto: Manolo Pavón

La serie está protagonizada por Iria del Río (El Inmortal, El increíble finde menguante, Antidisturbios) y Francesco Carril (Un amor, La reconquista, Galgos) que interpretan a Ana y Óscar, la pareja protagonista.

Esta serie supone el regreso de Sorogoyen a Movistar Plus+ tras la exitosa Antidisturbios y a una temática, la de las relaciones de pareja, que siempre ha interesado al cineasta y que ha estado presente en buena parte de su filmografía. En Los años nuevos, el recorrido a través de diez nocheviejas dibujará el retrato de una década en las vidas de los protagonistas, influidas por su entorno cercano y por la actualidad.

Esta será la tercera vez de Sorogoyen en La Mostra, tras presentar en la sección oficial competitiva Orizzonti en 2019 su película Madre (basada en un corto homónimo por el que el director fue nominado al Oscar) y formar parte del jurado de la Sección Oficial de la 79º edición del certamen en 2022.

Además de la de Sorogoyen, Venecia estrenará otras tres jugosas series: Observada, el debut en la teleficción del mexicano Alfonso Cuarón; el drama apocalíptico Families like ours, del danés Thomas Vinterberg, y M. El hijo del siglo, adaptación de la ambiciosa novela homónima de Antonio Scuratti sobre Benito Mussollini que ha dirigido Joe Wright.