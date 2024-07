Muere John Mayall, el 'padrino del blues británico', a los 90 años

El músico John Mayall ha fallecido en su casa de California a los 90 años, según anunció su familia. Considerado uno de los pioneros del blues británico, llegó a tocar con estrellas de la talla de Eric Clapton y algunos de los miembros de Fleetwood Mac, la banda de Peter Green.

"Con el corazón encogido damos la noticia de que John Mayall falleció en paz en su casa de California el 22 de julio de 2024, rodeado de su querida familia", reza el mensaje de una publicación subida por la cuenta del músico en Instagram. "Los problemas de salud que obligaron a John a poner fin a su épica carrera de giras han llevado finalmente a alcanzar la paz a uno de los mayores guerreros de la carretera de este mundo. John Mayall nos dio noventa años de incansables esfuerzos por educar, inspirar y entretener", se añadía en el mensaje.

En el mismo texto, sus familiares recuerdan la entrevista que el músico ofreció al diario The Guardian, en la que reflexionaba sobre el blues, que "trata -y siempre ha tratado- de esa cruda honestidad con la que [expresa] nuestras experiencias en la vida, algo que todo confluye en esta música, también en las letras, algo que está conectado con nosotros, común a nuestras experiencias".

"Para ser sincero, no creo que nadie sepa realmente qué es [el blues] exactamente. Simplemente no puedo dejar de tocarlo", dijo también el músico. Su familia destacaba en el mensaje "su honestidad, su conexión, su comunidad y su forma de tocar", que seguirán "influyendo en la música y la cultura de hoy y de las generaciones venideras".

Nacido en Macclesfield (Manchester, Reino Unido), inició su andadura en el pop británico a comienzos de los años 60 del siglo XX, cuando eclosionaron bandas como The Beatles o Rolling Stones. Mayall se decantó por el blues finalmente, luego de haber estudiado la carrera de Arte y dedicarse durante unos años a la publicidad.

Se sumergió en la guitarra gracias a su padre, su primer referente, un melómano que se ganó la vida tocando en pubs. Poco después se mudó a Londres y, junto a la banda The Bluesbreakers, se convirtió en una figura de primer orden en el blues británico del momento. Algunos lo llamaron "el padrino del blues británico".

En 1965 sumaron al grupo una nueva fuerza: Eric Clapton. El ínclito guitarrista, que se integró en The Bluesbreakers para acumular conocimientos de blues que no encontraba en su grupo de entonces, The Yardbirds, permaneció poco tiempo, pero reconocería que su acercamiento a Mayall le reportó ventajas a la hora de tocar la guitarra. Con todo, les dio tiempo a grabar juntos el álbum Blues Breakers (1966).

John Mayall tuvo otros discípulos como Peter Green o Mick Taylor, guitarrista a la postre de The Rolling Stones. Mayall se marchó a vivir a Estados Unidos, donde hizo incontables colaboraciones con músicos de toda índole.

Nombrado Caballero del Imperio Británico, tuvo dos nominaciones a los premios Grammy y recientemente fue admitido en el Salón de la Fama del Rock and Roll. En una de sus últimas visitas a nuestro país, el 4 de octubre, cumplió 85 años. Fue en un recital en el CAEM de Salamanca, en el marco de su gira 85th Anniversary Tour.

Según sus familiares, cuando falleció estaba con sus seis hijos, Gaz, Jason, Red, Ben, Zak y Samson, 7 nietos y 4 bisnietos, además de las que fueron sus esposas, Pamela y Maggie.