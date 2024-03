Muere Eric Carmen a los 74 años, líder de los Raspberries y cantante de la balada 'All by myself'

Eric Carmen en el videoclip 'All By Myself'.

El cantante Eric Carmen, conocido por ser el líder de Raspberries y alcanzar el éxito en solitario con canciones como All by myself o Hungry eyes, ha fallecido a los 74 años este fin de semana mientras dormía, tal y como señala la página web del artista.

"Con gran tristeza compartimos la desgarradora noticia del fallecimiento de Eric Carmen. Nuestro dulce, cariñoso y talentoso Eric falleció mientras dormía, durante el fin de semana. Le trajo gran alegría saber, que durante décadas, su música tocó a tantos y será su legado duradero", ha publicado su mujer, Amy Carmen, en la página web.

Amy Carmen ha pedido que se respete la privacidad de la familia mientras lloran la "enorme" pérdida. "El amor es lo único que importa. Fiel y para siempre", concluye el mensaje, en referencia a una estrofa de la canción del artista Love is all that matters.

En sus primeros años, Eric Carmen, nacido en Cleveland (Estados Unidos), fue el principal cantante y compositor de los Raspberries, para los que escribió la mayoría de sus canciones, como Let's Pretend, Overnight Sensation (Hit Record) o I Wanna Be With You.

A partir de 1975, tras la separación de la banda, Eric Carmen se convirtió en solista y consiguió dos de los mayores éxitos de su carrera: All by myself y Never gonna fall in love again. Además, Eric Carmen realizó algunas canciones que sonaron en películas como Footlose o Dirty Dancing, en la que sonó Hungry eyes en 1987, cuando se convirtió en uno de los músicos más escuchados del año.

En 2004, Carmen, junto con los miembros originales de Raspberries Jim Bonfanti, Wally Bryson y Dave Smalley, volvió a formar la banda para una serie de actuaciones en directo con las entradas agotadas en ciudades de todo Estados Unidos.

En esa gira, los Raspberries grabaron un álbum en directo con sus éxitos en The House of Blues de Sunset Strip, en Hollywood. Tanto el espectáculo como el álbum recibieron elogios de la crítica.

El propio Carmen declaró que planeaba escribir nuevas canciones de corte más duro para que la banda las interpretara en la misma línea que las que los Raspberries habían interpretado en la década de 1970.

En diciembre de 2013 se publicó la primera grabación nueva de Carmen en más de 15 años, titulada Brand New Year. El tema, escrito y grabado en noviembre/diciembre de 2013 en Ohio y Los Ángeles, fue publicado mediante descarga gratuita por Legacy Recordings como "regalo de Navidad" especial, para anunciar la llegada en marzo de 2014 de una retrospectiva de 30 temas de su carrera titulada The Essential Eric Carmen.