Muere el músico Sixto Rodríguez, protagonista de 'Searching for Sugar Man', a los 81 años

Sixto Díaz Rodríguez, el esquivo músico y cantautor de rock/folk estadounidense de origen mexicano que protagonizó el documental Searching for Sugar Man (Malik Bendjelloul, 2012), premiado con un Óscar, ha muerto a los 81 años, según ha confirmado la propia página web del también compositor: "Con gran tristeza anunciamos que Sixto Diaz Rodríguez ha fallecido hoy temprano [por el 8 de agosto]. Mandamos nuestras condolencias a sus hijas, Sandra, Eva y Regan, y a toda su familia".

Más conocido como Rodríguez, fue autor de dos álbumes, Cold fact (1970) y Coming from Reality (1971) —que pasaron sin pena ni gloria en Estados Unidos—, y protagonista de una asombrosa historia del rock de los años 60. Dos productores descubrieron sus melodías conmovedoras y letras proféticas en un bar de Detroit, su ciudad natal, y le ayudaron a grabar esos dos discos que pensaron que le convertirían en uno de los más grandes de su generación. Sin embargo, el éxito nunca llegó, y el cantante desapareció en medio de rumores sobre su suicidio en un escenario.

Pero uno de sus trabajos musicales, en esos giros del destino, llegó un buen día a la Sudáfrica del Apartheid y se extendió por todo el país en grabaciones piratas. Rodríguez se convirtió en un icono de la libertad y de la lucha contra el sistema y la segregación racial. En el documental Searching for Sugar Man se cuenta esta historia y cómo mucho tiempo después, dos fans sudafricanos se empeñaron en averiguar qué había pasado realmente con Rodríguez.

La biografía de Rodríguez es formidable: nacido en Detroit en 1942 y de padres mexicanos, abandonó su carrera artística muy pronto, ante el rechazo de las ventas. Trabajó a partir de entonces como obrero, en demoliciones y restauraciones de viviendas, pero de repente, a mediados de los 70, sus canciones se convirtieron en un hit en países tan lejanos como Nueva Zelanda, Australia, donde realizó varias giras, o la citada Sudáfrica, en donde su Sugar Man se reconvirtió en himno, en un grito de libertad.

Su historia la atención del sueco Malik Bendjelloul, que dirigió Searching for Sugar Man. Además de conseguir la estatuilla al mejor documental en los Óscar, se llevó el premio de la audiencia y el del jurado del festival Sundance.

Tras la popularidad del documental, la discográfica Blue Goose Music de Australia compró su catálogo de canciones y sacó al mercado ambos discos, y una nueva compilación de lo mejor de ambos titulada At his Best, reviviendo la carrera del artista 40 años después. Convertido gracias al documental en una suerte de leyenda de la historia de la música, dio conciertos en lugares inesperados para él, como por ejemplo en España, en el Poble Espanyol de Barcelona en 2013.

