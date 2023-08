Muere el artista punk Jamie Reid, autor de las portadas de los Sex Pistols, a los 76 años

Jamie Reid, artista y diseñador gráfico responsable de algunas de las icónicas portadas de los álbumes de la banda británica de punk Sex Pistols, ha fallecido a los 76 años, según ha anunciado este miércoles su representante. Reid firmó la cubierta del célebre sencillo God Save The Queen, publicado en 1977, así como el reconocible logotipo de la banda de Sid Vicious.

"Con tristeza anunciamos el fallecimiento de Jamie MacGregor Reid (16 de enero de 1947 - 8 de agosto 2023)", indicó en un comunicado remitido el galerista John Marchant, representante del artista, según informa la Agencia Efe. Reid fue un "iconoclasta, anarquista, punk, hippie, rebelde y romántico", en palabras de su manager, que también ha ensalzado el "enorme legado" artístico que deja tras su muerte.

Nacido en Londres en 1947, Reid se matriculó en la Escuela de Arte de Wimbledon a los 16 años y luego se cambió a la Escuela de Arte de Croydon, donde conoció al futuro manager de Sex Pistols, Malcolm McLaren. De esa conexión con el grupo británico germinaron algunos de sus trabajos más célebres, como la portada con texto rosa y amarillo del álbum Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols; o el collage con el que promocionó el exitoso sencillo God Save The Queen, prohibido por la BBC y que presenta una fotografía de Cecil Beaton de la reina Isabel II desfigurada.

La imagen de Reid para 'Anarchy'. MoMA

Otras imágenes famosas son las que acompañaron a las canciones Pretty Vacant, Holidays in the Sun o Anarchy, que en su póster promocional para Reino Unido presentaba una bandera británica desgarrada. Reid fue uno de los artistas cuya obra recoge esa iconoclastia que marcó la era punk.

En su página web describía su trabajo, que se exhibe en instituciones como la Tate Britain, el Museo de Arte Moderno de Nueva York o el Museo de Bellas Artes de Houston, como una mezcla de "gnosticismo y disidencia". "Nuestra cultura está orientada hacia la esclavitud, para que las personas realicen funciones predeterminadas, particularmente en el lugar de trabajo. Siempre he tratado de animar a la gente a pensar en eso y a hacer algo al respecto", dijo en una entrevista en el año 2015.

[Muere el músico Sixto Rodríguez, protagonista de 'Searching for Sugar Man', a los 81 años]

En los últimos años colaboró con Shepard Fairey, el artista callejero conocido por el póster de Obama con el lema "Hope", y apoyó los movimientos Occupy y Pussy Riot. En 2017, adaptó su obra de arte más famosa, God Save the Queen, convirtiendo en protagonista a Donald Trump y colocándole unas esvásticas en los ojos. Lo tituló God Save Us All, "Dios nos salve a todos".

