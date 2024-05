Las meninas de Manolo Valdés toman Venecia y la gente las confunde con cubos de basura

Las tan conocidas estatuas de Las meninas que han invadido Madrid durante muchos años, acaban de conquistar la ciudad de Venecia. En cola, una detrás otra, 13 estatuas de bronce, de dos metros de altura, se apropian de la plaza de San Marcos, el corazón histórico de la ciudad de los canales.

La exposición Las Meninas en San Marcos del célebre artista español Manolo Valdés (Valencia, 1942) es presentada por la Gallería d'Arte Contini, un punto de referencia para artistas de todo el mundo. Hasta el 15 de junio de 2024, la ciudad lagunar acogerá doce Reina Mariana y una monumental Infanta Margarita, las icónicas esculturas de bronce que dan cuerpo a los famosos retratos de María Ana de Austria y Margarita María Teresa de Habsburgo, así como las monumentales Mariposas y Diadema.

El artista siempre ha demostrado una profunda sensibilidad al descontextualizar sujetos de obras de famosos artistas como Velázquez, Picasso y Matisse, para trasladarlos a una tridimensionalidad escultórica y así otorgarles una nueva identidad, una vitalidad desconocida en el original.

Valdés colabora con la Gallería d'Arte Contini desde 2016. Después de las últimas dos exposiciones en Nápoles, el invierno pasado, y en Forte dei Marmi, en el verano de 2023, el artista decide llegar a la ciudad de la bienal. Una de las esculturas Reina Mariana, valorada en 500.000 euros, al final de la exposición será donada al Ayuntamiento de Venecia.

La poética de Manolo Valdés

Valdés declara haber comenzado a trabajar en la imagen de la Reina Mariana primero pintándola. El Museo del Prado de Madrid siempre ha sido uno de los lugares de exhibición favoritos del artista, donde especialmente disfrutaba admirando las obras del maestro español Velázquez. Al delinear la figura femenina para crear grabados, comenzó a preguntarse cómo se vería desde otra perspectiva. Así es como el artista realiza la primera versión escultórica en madera.

El objetivo era ampliar la narrativa sobre esta figura más allá de los límites impuestos por la bidimensionalidad del lienzo. Desde la madera hasta el bronce, desde la piedra hasta la resina: Valdés ha vuelto constantemente al tema de Las Meninas, siempre encontrando nueva inspiración para experimentar con materiales y técnicas diferentes.

Manolo Valdés en su exposición en la Opera Gallery de Madrid. Foto. Jose Verdugo

Un poco más allá de la plaza de San Marcos se colocará la escultura monumental Mariposas, que presenta uno de los motivos recurrentes en la poética de Valdés: una cabeza estilizada sobre la cual revolotea una multitud de mariposas. Afirma el artista: "Últimamente he trabajado mucho con las mariposas. Un día en Central Park vi que había mariposas revoloteando sobre la cabeza de una persona. ¡Esto me inspiró! Desde entonces he visto mariposas en todas partes".

Durante el Salón Náutico en el Arsenal de Venecia, también se podrá admirar la escultura monumental Diadema: grandes volutas enmarcan el rostro estilizado colocado en el centro de la composición, el punto focal de la obra.

[El artista Manolo Valdés regresa a Madrid después de una década: "España hoy es un lugar más sectario"]

Unión con Italia

Las Meninas de Velázquez es uno de los símbolos más potentes de España. La obra maestra del pintor del Siglo de Oro, pero también la obra más representativa de Madrid y de toda España. Desde su creación, en 1656, la obra ha sido distorsionada, tomando varias formas diferentes. Desde una pintura, se ha trasformado en una estatua de bronce. Desde el Museo del Prado ha conseguido llegar hasta Italia.

Esta exposición pone de manifiesto las constantes relaciones históricas y recientes de nuestros dos países. Simboliza el pasado y el presente de constantes intercambios. "Nosotros construimos eso que la historia del arte ha metido dentro de nuestras manos. Esa es la magnífica excusa para contar otras cosas, para hacer un discurso más amplio de la vida humana", afirma Valdés.

El país vecino se convierte en un horizonte temporal, creando una línea de apoyo para dar continuidad a las obras artísticas. En varias ocasiones, Italia y España se han apoyado mutuamente en ámbitos culturales y esta exposición podría leerse también de esta manera. Sin embargo, el otro lado de la moneda esconde una realidad cultural y social que trasciende la importancia de esta unión cultural con Italia.

Las polémicas

"Pensaba que eran maletas"; "si querían poner nuevas basuras podían haberlo hecho mejor"; "no las entiendo", han comentado algunos italianos en redes sociales. Las protestas han llegado desde el primer día. Se acusa a la ciudad de Venecia de ser como una "vitrina", se habla de "bienalización" de la ciudad, frente a la cual la gente cierra los ojos.

Las Meninas a San Marco, vista desde lo alto. Foto: Cedida por Galleria D'Arte Contini

La exposición de las doce estatuas no ha sido acogida como se esperaba por la gente. La gentifricación de los últimos años de la ciudad de Venecia ha sido una "explosión" negativa para Italia. A causa de la gran cantidad de turistas que entran en la ciudad, Venecia está perdiendo su encanto.

Las Meninas de Valdés han ocupado la plaza al mismo tiempo que la exposición cultural de la Bienal. Esto ha provocado un aumento significativo de las masas en una ciudad tan delicada. Más allá de las críticas artísticas, las estatuas han sido rechazadas por su ubicación y por el mal turismo que generan.

Grandes, imponentes, oscuras, rígidas. Las estatuas han tomado posición en el medio de la plaza, como un ejército en preparación. Han sido colocadas en serie, dominantes y centrales. Sin emabrgo, no es una casualidad: los turistas ya han empezado a sacar fotos y selfies, uno de los efectos más buscados. Las fotos darán la vuelta al mundo. La exposición también.

El Ayuntamiento de Venecia, en cualquier caso, asegura que ya ha "calmado las controversias", aclarando que la decisión de exhibir las obras de Valdés durante tres meses fue tomada en una Conferencia de Servicios. Hasta el 15 de junio, las estatuas permanecerán fijas en medio de la hermosa plaza de Venecia.