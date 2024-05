Muere el actor Bernard Hill, capitán del Titanic y rey Théoden en el El Señor de los Anillos, a los 79 años

El actor británico Bernard Hill, conocido por su papel como capitán del Titanic y como rey Théoden en El señor de los anillos, ha muerto a los 79 años. Su agente Lou Coulson confirmó a BBC News que murió en las primeras horas de esta mañana. El actor tenía a sus espaldas más de 40 años en la pequeña y gran pantalla.

Nacido en Blackley (Reino Unido) en 1944 en el entorno de una familia católica de mineros, Hill se inclinó desde pequeño por el arte dramático. Estudió en el Xaverian College y luego en la Escuela Politécnica de Arte Dramático de Manchester, al mismo tiempo que otro gran actor británico, Richard Griffiths, conocido por su aparición en la saga de películas de Harry Potter.

La larga y exitosa carrera de Hill comenzó en 1973, cuando debutó en la televisión inglesa en el telefilme Hard Labour. En 1983 ganó el premio BAFTA al mejor actor por su interpretación de Yosser Hughes, un hombre de clase trabajadora de Liverpool llevado al límite por un sistema indiferente, en la serie para la BBC de Alan Bleasdale, The Black Stuff (1979) y su secuela, Boys from the Blackstuff (1982).

Bernard Hill en 'Boys from The Blackstuff'.

También dio vida al sargento Putnam en el filme Gandhi (1982), dirigido por el cineasta Richard Attenborough, mientras que hizo papeles pequeños en varios programas dramáticos en la televisión, como Yo, Claudio (1976), como el soldado romano Gratus.

Además de papeles de televisión, trabajó en diferentes proyectos para la gran pantalla, como su papel de juez de instrucción en la película de Peter Greenaway Conspiración de mujeres (1988), y Shirley Valentine (1989).

Su habilidad para dar vida a una amplia gama de personajes, tanto en dramas como en comedias, lo convirtió en un talento versátil y en demanda en la escena artística británica. Pero comenzó a ser más reconocido en Hollywood por su participación en la oscarizada película de James Cameron, Titanic (1997), donde interpretó al capitán del RMS Titanic Edward John Smith. Además apareció como Egeo en la versión cinematográfica de El sueño de una noche de verano (1999).

Gracias Bernard Hill por darnos la escena más épica de la historia del cine.

Allá donde vayas..."Rojo será el día, hasta el nacer del sol". pic.twitter.com/idGucUvICI — SitoCinema (@SitoCinema) May 5, 2024

Más tarde aceptó el papel del rey Théoden de Rohan en la segunda y en la tercera parte de la trilogía cinematográfica de Peter Jackson basada en la obra de J. R. R. Tolkien El Señor de los Anillos (2002-2003). En una entrevista concedida a la BBC, Hill admitió que, aunque se hizo con un ejemplar de la novela en 1977, no lo había leído todo y que el libro era "un poco pesado de leer".

Sin embargo, en cuanto supo que trabajaría en la adaptación de Peter Jackson, Hill leyó el segundo y el tercer libro de El señor de los anillos. En un principio, Peter Jackson consideró a Hill para el papel del mago Gandalf, que fue a parar a Ian McKellen.

A lo largo de su carrera, Hill trabajó con algunos de los directores más influyentes de la industria cinematográfica, Jackson y Cameron, pero también Clint Eastwood. De hecho, el actor apareció en tres películas galardonadas con el premio Óscar a la Mejor película: Gandhi, Titanic y El retorno del Rey, siendo las dos últimas ganadoras de once estatuillas.

Bernard Hill en 'The Responder'.

En 2005 actuó en la película española El corazón de la tierra, donde interpretó al despiadado gerente de una mina en la provincia de Huelva. Apareció como coprotagonista junto a Tom Cruise y Patrick Wilson en la película Valkyrie (2009), basada en una conspiración para asesinar a Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Y se puso en la piel de Thomas Howard, tercer duque de Norfolk, en la adaptación de la BBC en seis partes de las novela de la escritora Hilary Mantel, Wolf Hall (2015).

Además de su trabajo en el cine, Hill también dejó su huella en el teatro, interpretando una amplia variedad de roles en producciones aclamadas en el Reino Unido. Desde clásicos de Shakespeare, como Macbeth (1986) hasta obras contemporáneas, como A View from the Bridge (1995) basada en la novela de Arthur Miller. Su fallecimiento se ha producido horas antes de su regreso a la televisión en el drama de Martin Freeman The Responder, que se emite esta noche en BBC One.