Michael Ignatieff, Premio Princesa de Asturias: "Si no detenemos a Putin, Europa no existirá en 25 años"

El escritor, académico y expolítico canadiense Michael Ignatieff (Toronto, Canadá, 1947) estuvo este martes impartiendo una conferencia en la Fundación Areces de Madrid. A su regreso esta mañana, se ha bajado del avión y, ya en el aeropuerto de Viena, ha descolgado su teléfono móvil. Al otro lado de la línea, la Fundación Princesa de Asturias estaba a punto de comunicarle que había sido reconocido con el galardón en la categoría de Ciencias Sociales por "aplicar la reflexión crítica a los grandes conflictos políticos de nuestro tiempo", entre otras venerables razones.

Ignatieff, aclamado por sus teorías liberales, por sus críticas al nacionalismo y por obras como la imprescindible biografía sobre Isaiah Berlin, conoce la importancia que tiene este premio, según ha asegurado en una rueda de prensa virtual coordinada por la editorial Taurus, sello que se hace cargo de sus publicaciones en España.

Según el jurado, su obra constituye "una original mezcla de realismo político, humanismo e idealismo liberal, donde los valores de la libertad, los derechos humanos, la tolerancia y la salvaguarda de las instituciones son su preocupación fundamental". Además, es "una referencia imprescindible para orientarnos en un presente tan cargado de conflictos bélicos, polarización política y amenazas a la libertad", según rezaba el acta, por lo que la política internacional ha capitalizado su intervención ante la prensa.

[Michael Ignatieff, Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2024]

"No hay un riesgo de guerra, estamos en guerra". Con esta contundencia se ha referido a la situación actual en Europa. "La cuestión es si la guerra se va a extender o no", ha matizado Ignatieff, que se ha mostrado de acuerdo con las alertas que proceden de países como Estonia, Letonia, Lituania, Bulgaria o República Checa en relación a la actitud de Rusia. "Si no detenemos a Putin en Ucrania, Europa no está segura", ha aseverado.

Más allá del discurso diplomático, considera esencial el apoyo a Ucrania "con todo lo posible, incluso con municiones, para que las fronteras europeas estén seguras". Por cierto, "en España creéis que estáis muy lejos", ha advertido, pero "si Putin consigue violar la soberanía de un estado europeo, en 25 años no existirá el continente".