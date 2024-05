Michael Ignatieff, Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2024

El escritor, académico y expolítico canadiense Michael Ignatieff ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2024, según ha hecho público hoy el jurado encargado de su concesión.

"Su intensa y polifacética vida profesional, que se extiende desde el estudio de la historia y la filosofía hasta el ejercicio del periodismo y la política, se caracteriza por aplicar la reflexión crítica a los grandes conflictos políticos de nuestro tiempo. En su obra, el análisis de los problemas políticos concretos se hace siempre desde las exigencias normativas propias de los sistemas democráticos", reza el acta.

El resultado es, según el jurado, "una original mezcla de realismo político, humanismo e idealismo liberal, donde los valores de la libertad, los derechos humanos, la tolerancia y la salvaguarda de las instituciones son su preocupación fundamental. La aportación de este autor constituye una referencia imprescindible para orientarnos en un presente tan cargado de conflictos bélicos, polarización política y amenazas a la libertad".

Descendiente de emigrantes rusos y escoceses, Ignatieff nació en Toronto (Canadá) el 12 de mayo de 1947. Obtuvo su licenciatura en Historia en la universidad de su ciudad natal en 1969 y en 1976 se doctoró en la misma disciplina por la Universidad de Harvard. Amplió su formación con un máster en la Universidad de Cambridge y comenzó a trabajar como profesor asistente del departamento de Historia de la Universidad de la Columbia Británica.

Ha ejercido la docencia en la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard, en la Universidad de Toronto y en la Universidad Central Europea en Budapest y Viena —institución creada por George Soros—, de la que fue rector entre 2016 y 2021, y en la que aún ejerce. Además, ha sido investigador en el King’s College de Cambridge y profesor visitante en la Universidad de Oxford y la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París.

También ha sido presentador de televisión y columnista de publicaciones como The Observer y The New York Times Magazine. En 2006 fue elegido miembro de la Cámara de los Comunes del parlamento canadiense por el Partido Liberal de Canadá, del que fue vicepresidente (2007-2008) y presidente (2009-2011) y, como tal, ejerció de líder de la oposición del país norteamericano.

La amplia y variada trayectoria de Ignatieff ha destacado, según los especialistas, por su defensa de los valores y derechos humanos fundamentales y universales. A través de sus libros, artículos y programas de televisión, "ha aportado ideas para la superación de las diferencias étnicas y religiosas y la búsqueda de valores comunes dentro del contexto de la globalización, el esclarecimiento de las consecuencias de la revolución tecnológica, el análisis de los conflictos morales frente al relativismo cultural y la oposición a los nacionalismos violentos, entre otros temas", señala el comunicado de la Fundación Princesa de Asturias.

En busca de consuelo es su último libro, publicado en España en la editorial Taurus en 2023. El origen de este trabajo se encuentra en una conferencia que impartió por encargo sobre el Libro de los Salmos. Las consecuencias de la pandemia le convencieron de la necesidad de "buscar consejo en los grandes hombres y mujeres que vivieron tiempos más desolados que los nuestros y que encontraron consuelo en obras de arte, filosóficas y religiosas que siguen a nuestro alcance", según cuenta el propio autor.

El libro consta, efectivamente, de una serie de retratos, ordenados cronológicamente, de figuras históricas de la tradición occidental. "El discurso hegemónico sobre el futuro se caracteriza por su pesimismo: la esperanza nunca nos había resultado tan remota. De ahí que el pensador canadiense haya considerado pertinente echar la vista atrás, buscando en el pasado una perspectiva nueva sobre el presente", señaló el crítico Manuel Arias Maldonado en las páginas de El Cultural.

En una entrevista concedida a esta revista dijo, en 2016, que el populismo estaba "compitiendo por los votos dentro del propio sistema democrático, lo que supone un signo de la salud del propio sistema". La entrevista se produjo con motivo de la reedición, a cargo de la editorial Malpaso, de su libro Sangre y pertenencia, donde el polítologo canadiense advertía del peligro real que suponen los nacionalismos en el mundo actual.

"Hoy en día el nacionalismo sigue siendo uno de los temas de mayor relevancia política", advertía. Y se refirió al caso de Rusia como uno de los más "alarmantes", pues "presenta una trágica combinación de fracaso económico e hipertrofia militarista".

Ignatieff se define a sí mismo como "internacionalista y defensor de la legalidad constitucional". Su figura ha sido determinante para el consenso internacional sobre los derechos de los individuos, y para apelar a las organizaciones internacionales de seguridad que los defiendan de la violencia. Durante los años que vivió en el Reino Unido alcanzó gran popularidad por sus artículos en The Observer y, sobre todo, por su serie documental para la BBC, Blood and Belonging: Journeys into the New Nationalism.

Además de su libro más reciente, citado en líneas anteriores, entre sus obras destaca la aclamada biografía de Isaiah Berlin, confeccionada a partir de conversaciones entre el autor y el filósofo. Isaiah Berlin: A life fue publicada originalmente en 1998, y reeditada y actualizada en 2023. Taurus se hizo cargo de la edición en español, publicada bajo el título Isaiah Berlin: una vida (1999).

Entre sus obras ensayísticas destaca The Needs of Strangers (1984), The Russian Album (1987, reeditado en 2023), The Warrior’s Honor (1998) (El honor del guerrero, 1999), Virtual War (2000) (Guerra virtual: más allá de Kosovo, 2003), Human Rights as Politics and Idolatry (2001) (Los derechos humanos como política e idolatría, 2003), The Lesser Evil (2004) (El mal menor, 2018), The Ordinary Virtues (2017) (Las virtudes cotidianas, 2018) y On Consolation (2021) (En busca de consuelo, 2023).

Ignatieff ha escrito también numerosos artículos influyentes, así como obras de teatro y novelas, entre las que destaca Scar Tissue (1993), que fue finalista del premio Man Booker. Actualmente colabora de forma habitual con medios de comunicación internacionales como The Atlantic y Project Syndicate.

Caballero de la Orden de las Palmas Académicas de Francia y miembro de la Orden de Canadá, el escritor y académico canadiense es doctor honoris causa por trece universidades, como la McGill (Canadá), la de Edimburgo (Escocia) o Maastricht (Países Bajos).

Entre los numerosos reconocimientos que ha recibido destacan el Heinemann Prize de la Royal Society of Literature (Reino Unido, 1987), el Orwell Prize (Reino Unido, 2001), el Otis Social Justice Award (EE. UU., 2002), la Medalla del Jubileo de la Reina (Canadá, 2012), el Premio Francisco Cerecedo de Periodismo (España, 2012) y el Dan David Prize (Israel, 2019).

El jurado de este Premio, convocado por la Fundación Princesa de Asturias, estuvo presidido por Alejandro Portes e integrado por M.ª Paz Battaner Arias, Javier Echeverría Ezponda, Teresa Freixes Sanjuán, Juan Pablo Fusi Aizpurúa, Mauro Guillén Rodríguez, Silvia Iranzo Gutiérrez, Araceli Mangas Martín, Ricardo Martí Fluxá, Manuel Menéndez Menéndez, Jaime Montalvo Correa, Leandro Prados de la Escosura, María Dolores Puga González, Fernando Vallespín Oña y Jaime Pérez Renovales (secretario).

La candidatura de Ignatieff ha sido propuesta por Jesús García Calero, miembro del jurado del Premio Princesa de Asturias de las Letras 2024. El acto de entrega se celebrará, como es tradicional, en el mes de octubre en una solemne ceremonia presidida por los Reyes de España, acompañados por la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía.