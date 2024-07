Libros en la Villa Olímpica: el equipo de remo español se inclina por Juan Gómez-Jurado y la novela negra

El remo español atraviesa una larga sequía de medallas en los Juegos Olímpicos. Hace ya cuatro décadas que Fernando Climent y Luis María Lasúrtegui lograron la de plata en dos remos sin timonel en las olimpiadas de Los Ángeles 1984. El equipo actual tratará de que en París sea distinto.

El Estadio Náutico de Vaires-sur Marne de la ciudad del Sena será testigo de las competiciones que se celebrarán desde este sábado 27 de julio hasta el próximo 3 de agosto. Caetano Horta remará en el LM2x o doble scull ligero junto a Dennis Carracedo, que debuta en unas olimpiadas. Horta, diploma olímpico en Tokio 2020, es uno de los remeros que ha accedido a participar en la serie Libros en la Villa Olímpica de El Cultural.

El sutil arte de que te importe un carajo, de Mark Manson, será el libro en el que se sumerja Horta cuando no disponga de conexión a internet o antes de dormir la siesta, que son, según desvela a El Cultural, los momentos en los que suele leer.

Rodrigo Conde, por su parte, suele hacerlo en los tiempos muertos entre entrenos si no está demasiado cansado. Junto a Aleix García, con el que se proclamó subcampeón del mundo en 2022 y subcampeón de Europa en abril de este año, luchará por la medalla en el M2x o doble scull.

Para Aina Cid serán los terceros Juegos Olímpicos en los que participe. "La lectura a veces me engancha tanto que no puedo parar y cuando no estoy leyendo solo pienso en la historia. De hecho, cuando leo en competición tengo que ser muy cautelosa, ya que me arrastra demasiado", dice la remera, que participa en el W2- o dos sin timonel con Esther Briz.

La secta y el espejismo, de Camilla Läckberg y Henrik Fexeus, es el libro que ha metido en su maleta. La novela negra en general y Juan Gómez-Jurado en particular es una constante en las lecturas de Cid.

Aunque en otra federación, la de piragüismo, Francisco Cubelos también ofrecerá sus brazos para vencer la resistencia del agua en París. Compitió en los Juegos Olímpicos de Tokio junto a Íñigo Peña, donde alcanzaron el sexto puesto en la final de K2 1.000 metros.

En esta ocasión Cubelos competirá en K1 en la misma distancia, disciplina en la que se acaba de proclamar campeón de España, formando parte de un equipo que no suele faltar a su cita con las medallas —Saúl Craviotto es el deportista español con más medallas olímpicas (6) junto a David Cal— y que cuenta, entre sus filas, con el abanderado Marcus Cooper Walz, campeón olímpico en Río 2016.

"Me llevaré el libro que estoy leyendo actualmente: Maldita Roma, de Santiago Posteguillo. Me está encantando y como es bastante largo y no soy capaz de sacar muchos huecos para leer todos los días, voy avanzando cuando puedo", dice Cubelos a El Cultural.

Apasionado de la novela histórica, considera que el libro debe ser divertido y "que no tenga mucho que ver con mi día a día, especialmente si estoy en competición", dice. "Puede ser una buena estrategia para relajarte en momentos en los que puedes llegar a necesitarlo", apostilla.