La película-concierto de la gira de Taylor Swift llega a los cines españoles

Taylor Swift ha anunciado este martes que la película documental sobre su gira actual, The Eras Tour, llegará a partir del 13 de octubre a cines de todo el mundo, incluida España, tras su paso por las salas estadounidenses. Esto significa que la película de su concierto podrá verse en nuestro país antes incluso que el concierto real, previsto para el 30 de mayo de 2024 en el renovado estadio Santiago Bernabéu de Madrid.



En Reino Unido y Europa podrá verse gracias a Odeon Cinemas Group, el mayor exhibidor del viejo continente y propietario en España de la cadena Cinesa, según el comunicado remitido a medios, y lo hará "con grandes pantallas y sistemas de sonido de última generación" para sumergirse apropiadamente en el filme.



Se informa que el precio de las entradas será de 13,13 euros, "un guiño al número favorito" de la artista, y que se ofrecerán sesiones en varios horarios los jueves, viernes, sábados y domingos. La película también se proyectará en las salas IMAX e Isense.



El anuncio de su pase en Estados Unidos marcó un hito en términos de recaudación, ya que solo el primer día se alcanzaron unas ventas de 26 millones de dólares, rompiendo el récord que la compañía distribuidora AMC había registrado en una sola jornada con un único título, el de Spider-Man: No Way Home (2021).



Esas cifras van en línea con el fenómeno que ha supuesto la propia gira pese al alto precio de las entradas. Para su próximo concierto de Madrid, las 65.000 localidades se vendieron en media hora.

Además, Taylor Swift triunfó hace dos semanas en los MTV Video Music Awards, donde se alzó con nueve de los once galardones a los que optaba, entre ellos artista del año, videoclip del año, canción del año y canción pop, además de dirección, ya que fue ella misma quien se puso detrás -y delante- de la cámara.

