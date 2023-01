El 'explosivo' apoyo de Macarena Olona a Shakira en su estreno con Bizarrap y Piqué de fondo

Los fans de Shakira se pasarán las próximas horas mordiéndose las uñas en la cuenta atrás hasta el lanzamiento de su nuevo tema: una sesión con Bizarrap que anunciaban este mismo miércoles. Macarena Olona forma parte de esta legión de seguidores y ha querido manifestarlo en sus redes sociales, provocando reacciones encontradas entre sus seguidores tras el comentario que ha escrito para aplaudir la publicación de BZRP Music Session #53.

Por el momento, este título es lo único que sabemos de la canción de la colombiana y el argentino, que llega después de un año complicado en lo personal para Shakira tras la separación de Gerard Piqué. En lo profesional, en cambio, ha ido de éxito en éxito con Te felicito junto a Rauw Alejandro, Monotonía con Ozuna y Don't you worry en colaboración con Black Eyed Peas y David Guetta. Su nuevo trabajo se conocerá a la una de la madrugada de este jueves en España.

Se han hecho virales en las últimas horas algunos fragmentos que podrían pertenecer a la letra de la canción y que, al menos en apariencia, hacen referencia a Piqué. Así, entre otras cosas, se ha podido leer unos versos que dirían lo siguiente: "A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú; esto es pa' que te mortifique, mastica y traga pa' que no pique; yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques; entendía que no es culpa mía que te critiquen; yo solo hago música, perdón que te salpique".

Sea o no ciertas estas filtraciones, la verdad es que Piqué se ha convertido en tendencia en Twitter nada más anunciarse el lanzamiento de la nueva sesión de Bizarrap y Shakira, puesto que la gente ha dado por hecho que al exfutbolista le salpicaría de alguna forma. No en vano, en sus últimos temas había escrito ya cosas como "de repente ya no eras el mismo", "me dejaste por tu narcisismo", "estaba corriendo por alguien que por mí ni estaba caminando" y "te olvidaste de lo que un día fuimos". Con estos antecedentes es normal que algunas de las reacciones hayan sido estas:

Venga ya hombre pobre Pique la que le va caer — Puyi (@_PUYlFCB) January 10, 2023

se va a tensar mucho la simulación — smdani 🌉 (@smdani) January 11, 2023

Piqué be like pic.twitter.com/bVKOxP4l5W — Nano Levoratto (@nanolevoratto) January 11, 2023

Si hombre, se va a marcar una tiradera contra Piqué — Ariian (@xARiiAN) January 10, 2023

Será un temita tranquilo pic.twitter.com/TXrBUI1nTl — Movistar Riders (@Movistar_Riders) January 10, 2023

R.I.P Piqué — Queen Mary 🎤✨ (@MaryRuiz_es) January 10, 2023

Ya veremos si supera esto. pic.twitter.com/nbCQd1iEuk — Usuario Arroba (@u_arroba) January 10, 2023

La que sí nos ha sorprendido es la de Macarena Olona, la exdiputada de Vox, que ha elegido una fotografía de Shakira con una explosión a sus espaldas en la que ha etiquetado a la cantante y a Bizarrap, añadiendo un "sin piedad" junto al emoji de una corona:

Entre sus seguidores hay quien estaba al tanto de la nueva canción y han apoyado el ímpetu de Olona, pero otros muchos se han dedicado a cargar de nuevo contra ella y deslizar que tiene problemas de salud mental:

Necesitas ayuda profesional. — ALBERTO AZUL (@albertoazulband) January 10, 2023

Hace mucho tiempo que dejé de entenderte Macarena.

Quizás hubieses necesitado más tiempo de retiro espiritual, y sobre todo haberlo hecho a solas, no rodeada de palmeros.

Piénsalo y encuéntrate a ti misma, eras una abogada del estado brillante.

¡Suerte!. — Mar 💋💄👠🥊🥋 (@Blackbeltgirl) January 11, 2023

Busca ayuda — José (@jose_mad3) January 10, 2023

O nos mentías antes o nos mientes ahora. No tiene sentido lo que estás haciendo. Nadie entiende nada. — Carlos DSRRTRGM (@DSRR_carlos) January 11, 2023

Maca, como las maracas. 'Tas' perdiendo el norte....más aún. — Señor Croqueta (@ElSeniorCocreta) January 11, 2023

No es la primera vez que Olona muestra su entusiasmo por Shakira, puesto que ya citó su canción Monotonía cuando le preguntaron por Santiago Abascal después de su marcha de Vox: "No fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía", contestó entonces.

