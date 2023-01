El cabreo de Esperanza Gracia con el 'retorno' de Ofiuco que se ha hecho viral: "Estoy muy harta"

La astróloga Esperanza Gracia es un ser de luz que triunfa en Twitter siendo un poco la mamá de todos, una voz respetuosa entre tanta trifulca con la que incluso ha llegado a bromear la ministra de Igualdad, Irene Montero. Sin embargo, en los últimos días ha regresado algo que la perturba enormemente: el supuesto nuevo signo del Zodiaco llamado Ofiuco, un elemento perturbador que está suscitando cientos de dudas en los tuiteros.

La historia de Ofiuco nos remonta ya a 1995, cuando una divulgadora de la Real Sociedad de Astronomía Británica, Jacqueline Mitto, dijo en la BBC que había 13 signos y no 12, como llevamos creyendo toda la vida. Más tarde, en 2006, la NASA difundió un comunicado que generó una gran confusión al volver sobre ese posible cambio en el horóscopo, y cuatro años después, en 2020, se refirió de nuevo a él para aclarar que "estudiamos la astronomía, no la astrología. No hemos cambiado el zodiaco, solo hemos hecho cálculos".

La NASA aclaraba que fueron los babilonios los que, siguiendo su mitología, dividieron el zodiaco en 12 partes y a cada una de ellas la relacionaron con una constelación. Su calendario tenía también 12 meses basado en las fases lunares y todo encajó. En aquella época, no obstante, la constelación de Ofiuco no era visible y ahora sí lo es por los cambios en el eje terrestre, de ahí que se haya creado la confusión que ha vuelto a estar de actualidad después de que este tuit se hiciera viral:

A partir del 1 de enero entró en vigor el nuevo calendario oficial para los signos Zodiacales.



No olviden actualizar su carta astral y revisar sus proyecciones para 2023 si es que cambió su signo. pic.twitter.com/OIAkI1nTMq — FRCHO (@ElComicFan) January 5, 2023

Fue entonces cuando medio Twitter comenzó a preguntarle por él a Esperanza Gracia, que no ocultó su hartazgo diciéndole, por ejemplo, al músico Carlos Marco que nunca dejará de ser acuario:

No obstante, su tuit no fue quien de calmar los ánimos y Gracia volvió a aclarar que se negaba a hablar de Ofiuco y que no tenía sentido creérselo ni entrar en pánico:

Es posible que siempre que os dicen que vuestro signo ya no es el que erra entráis en pánico y os lo creéis? Me niego a hablar de #Ofiuco # — Esperanza Gracia (@esperanzagracia) January 7, 2023

Sus tuits sobre el tema la convirtieron en tendencia en la red social y tomó la decisión de tomárselo con más humor:

Como soy TT se creen que he desaparecido de este planeta. Y no van desencaminados voy en busca de #Ofiuco para que no os inquiete,atormente ni perturbe. Dejad de nombrarlo porfi — Esperanza Gracia (@esperanzagracia) January 8, 2023

Pero sin dejar de maldecir a Ofiuco a la mínima oportunidad:

Y aclarar que en su programa no saldrá, faltaría más:

En mi programa sólo estarán los 12 signos del zodiaco https://t.co/Px5iU8MtWc — Esperanza Gracia (@esperanzagracia) January 9, 2023

Además, siguió con el consultorio activo para contestarle también a Eva Soriano, otra de sus "queridísima piscis":

Mi queridísima Piscis @EvaSoriano90, nadie, absolutamente nadie, te va a cambiar el signo… No hagas caso de bulos… Si a la incertidumbre que vivimos, añadimos ahora un cambio de signo, estamos perdidos. Bye, bye, #ofiuco — Esperanza Gracia (@esperanzagracia) January 10, 2023

Así, Esperanza Gracia ha convencido a los tuiteros de que se olviden de Ofiuco:

si esperanza dice que no cambiamos signos, NO se cambian signos — ⌁☍꒷₊˚satellite꒷₊˚⌁☍ (@lilcraibeibi) January 7, 2023

Bien dicho Esperanza en ti confío — Ne / commissions open (@ArtOfNe) January 7, 2023

Buff, menos mal, gracias Esperanza. Que a ver qué hacía con mi tatuaje de Virgo. — Alaia (@AlaiaAL) January 7, 2023

Menos mal Espe, porque odio a los capricornios y me negaba a ser uno de ellos. Acuario por siempre ♒ — C🦋 (@CaarmenGnlez) January 8, 2023

@belengarsss @elenasincolor A LA ESPE NO SE LE CONTRADICE HOMBRE YA — laloree🤙 (@lore_cute186) January 7, 2023

Yo solo creo en la ESPEtologia 🫶🏽 — Adrián Mallén Bareas (@AdrianMaBa) January 7, 2023

si lo dice Esperanza va a misa, moriré siendo piscis — ali :) (@aliciacllm) January 8, 2023

Gracias espe, la verdad que necesitamos — La tonta del helao (@Chispazo10) January 7, 2023

gracias Esperanza, me negaba rotundamente a ser #Ofiuco — :): (@Gemabc__) January 8, 2023

@noaacampos sí lo dice Esperanza va a misa — ✨| B R A I S | ᴹᶦᵈⁿᶦᵍʰᵗˢ (@braisss_nc) January 7, 2023

Yo solo te hago caso a ti guapa — mqm (@ohwaitte2) January 7, 2023

Gracias Espe, me niego a dejar de ser Capricornio, jamás. — Albi ❄ (@AlbaTokita) January 9, 2023

E incluso ha pedido que lo "enterremos de una vez por todas":

¡Madre mía, no paran de llamarme de todos los medios de comunicación porque quieren saber si va a afectar a los signos del zodiaco el dichoso #Ofiuco! Por favor, no os dejéis engañar y enterremos de una vez por todas a #Ofiuco https://t.co/nsd9m23LdA — Esperanza Gracia (@esperanzagracia) January 10, 2023

Hagámoslo a riesgo de que Esperanza Gracia pierda la paciencia por completo.

